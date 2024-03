Blanco “pureza”, el detalle del anillo y tatuajes ocultos: una especialista explicó el significado del look de Dani Alves tras salir de prisión

Dani Alves en su salida de prisión (REUTERS/Bruna Casas)

La salida de prisión de Dani Alves luego de pasar 14 meses tras las rejas provocó todo tipo de comentarios en el mundo del fútbol. Tras ser encontrado culpable por abuso sexual en el juicio luego del caso que se desató el pasado 30 de diciembre del 2022 en una discoteca de Barcelona, el ex lateral derecho quedó en libertad provisional luego de pagar una fianza de un millón de euros.

El pasado lunes, a las 16.30 hora en España, Alves dejó el centro de detención Brians 2 acompañado por su abogada Inés Guardiola. Tras su salida, se dirigió a su residencia en Esplugues de Llobregat donde estuvo acompañado por parte de su familia. Es más, en las últimas horas celebró el cumpleaños de su padre Domingos.

Más allá de la información que circuló en la prensa española, que notificó que en su primera noche un delivery llevó un paquete con hamburguesas para cenar, un medio convocó a una especialista de moda para analizar el look completo que usó Alves para salir caminando de la cárcel.

Anitta Ruiz, analista de vestimenta y colaboradora de Mujer.es, una sección del medio 20 Minutos, explicó por qué el ex jugador del Barcelona volvió a optar por lucir de blanco tras dejar la prisión, lo mismo que ya había hecho cuando fue a declarar durante el juicio en su contra. “La elección de este color es de suma importancia ya que en colorimetría simboliza pureza, inocencia y limpieza, valores que probablemente quiera transmitir en este momento el deportista”, indicó el artículo que llevó la opinión de la especialista.

El look sencillo del ex futbolista de Brasil cuando dejó el centro de detención Brians 2 (REUTERS/Bruna Casas)

En ese sentido, la remera que utilizó Alves llegó hasta la parte alta de su cuello, lo que le permitió tapar en gran parte sus tatuajes. Un detalle que también intentaría remarcar el concepto de “inocencia” que quiere mostrar en esta etapa el futbolista que conquistó la medalla de oro con la selección de Brasil en los últimos Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

“También hay que hacer referencia a la chaqueta, de color negro (como un tono neutro que no llama la atención y pasa desapercibido) y los vaqueros (como una prenda que cualquiera tiene en su guardarropa)”, agregó el reporte sobre el look completo de Dani Alves.

Otro de los aspectos de la indumentaria que destacó Ruiz es su análisis fue que el histórico defensor brasileño no mostró logos en su ropa. Lo mismo con la ausencia de joyas, un estilo que Alves utilizó en buena parte de su carrera deportiva cuando asistió a eventos o entrega de premios. “Ayuda a que su look parezca más pulcro y limpio”, se mencionó en el informe.

Alves llevaba su anillo de casado y tapó gran parte de sus tatuajes tras salir de la cárcel (REUTERS/Bruna Casas)

A diferencia de esto, lo que sí se pudo ver en la salida del centro Brians 2 de Barcelona fue que todavía llevaba su anillo de casado. " Esto podría suponer toda una declaración de intenciones por parte del exjugador del FC Barcelona de cara a recuperar su relación con Joana Sanz, que se vio directamente afectada tras su ingreso en prisión”, se puede leer en el artículo.

Hay que recordar que la ahora ex pareja de Alves, según información de varios programas de la TV española, confirmaron que Sanz dejó la mansión que compartió con el ex jugador en su época de casados en las horas previas a que Dani salga de la cárcel luego de pagar la fianza que le permite estar libre mientras se espera por el fallo o no firme de su sentencia.

Por último, en el informe que elaboró 20 Minuto, la especialista Anitta Ruiz subrayó que el futbolista que ganó 43 títulos en su trayectoria si contamos clubes y la Verdeamarela, no salió de prisión con gafas oscuras, un clásico en su look durante sus mejores momentos como jugador. “Dejó ver su mirada desafiante”, indicaron.

“La cara alta, la barbilla subida y el hecho que esté mascando chicle de forma despectiva” marcó una actitud diferente a la usual, según la experta en vestimenta y gestos. “Poco tiene que ver con la de supuesto arrepentimiento y cabeza baja que nos ofreció durante el juicio”, comparó la mujer sobre la imagen que mostró Alves cuando testificó con respecto al día que volvió a ser libre.