Su gesto antes de salir de prisión y la sorpresa que se encontró en su casa: las primeras horas de Dani Alves tras quedar en libertad

Dani Alves salió de prisión tras 14 meses y luego de pagar una fianza de un millón de euros

La salida de Dani Alves del centro penitenciario Brians 2 tras pagar la fianza impuesta por la Audiencia de Barcelona generó revolución en el mundo del fútbol. Tras abonar una suma de un millón de euros, el ex futbolista quedó en libertad provisional, ya que el proceso contra él continúa luego de haber sido condenado a cuatro años y seis meses de cárcel por haber abusado sexualmente de una joven en una discoteca en la ciudad española.

El ex lateral derecho de la selección de Brasil dejó prisión donde pasó los últimos 14 meses a eso de las 16.30 hora local y lo hizo acompañado por su abogada Inés Guardiola. Una vez que se subió a un automóvil, se dirigió a su domicilio situado en Esplugues de Llobregat. En las últimas horas, la prensa catalana dio detalles de las primeras horas de Alves fuera de la cárcel.

Según indicó el periodista Carlos Quílez en el programa Y ahora Sonsoles, que se emite por Antena 3, el hombre que conquistó 43 títulos a lo largo de su carrera deportiva si contamos los trofeos conseguidos en clubes y en la Verdeamarela tuvo un buen gesto con quienes lo acompañaron durante más de un año en prisión. Se despidió de otros reclusos y les regaló algunos objetos personales, como ropa e indumentaria que le llevaron sus familiares en los días que pasó tras las rejas.

Además, saludó a los guardias de seguridad del centro Brians 2 y tuvo un particular cruce con uno de ellos. Según contó Quílez, el agente le habría dicho que no esperaba volver a verlo en prisión, a lo que Alves respondió: “Eso lo espero yo también”. La libertad de Dani se produjo en el marco de la continuidad de la causa luego de la sentencia, pero al todavía no quedar firme, la Audiencia de Barcelona le concedió la oportunidad de quedar libre tras el pago de una fianza.

Alves en su recidencia de Barcelona a la que volvió tras quedar en libertad provisional

Más allá de su despedida de la cárcel, el jugador que brilló en clubes como el Barcelona, PSG y que tuvo un último paso por Pumas, de México, sufrió un drástico cambio cuando regresó al hogar. Un fotógrafo que estaba en las afueras del domicilio de Alves le contó al programa El Gordo y la Flaca (se emite desde Miami para todo el público de habla hispana) una novedad que era esperada.

“Se encontró con una sorpresa desagradable para él y es que no se encuentra su esposa, Joana Sanz, que cogió sus pertenencias y dejó la casa ayer. Sabemos que Joana no quiere volver con su esposo y esto lo está llevando muy mal Alves”, dijo el paparazzi en la puerta de la residencia que el brasileño y la modelo nacida en Tenerife compartieron cuando eran pareja.

Acto seguido, el hombre de la cámara contó que Alves estará acompañado por sus seres más queridos. “No todo son malas noticias para él. Sé de muy buena fuente, porque estoy en constante contacto con su familia, con sus papás y sus hermanos que, en este momento, están volando hacia Barcelona para reencontrarse con el futbolista mañana”.

Por último, en los próximos días, Dani Alves compartirá un momento especial con el resto de su familia según indicó el fotógrafo catalán. “Mañana (por hoy) es el cumpleaños del papá y tienen pensado celebrarlo todos juntos”, aseguró Martín.