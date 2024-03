Un ex campeón del mundo destrozó a Jorge Sampaoli: “Es una persona con muy pocos valores”

Las fuertes declaraciones de Claudio "Bichi" Borghi contra Jorge Sampaoli

Claudio Borghi volvió a ser muy crítico contra Jorge Sampaoli y esta vez fue más allá del aspecto deportivo. El ex futbolista de Argentinos Juniors apuntó contra el entrenador de Casilda, quien lo reemplazó en la selección de Chile en plena Eliminatoria para el Mundial Brasil 2014.

El campeón mundial en México 1986 fue consultado por el ex arquero Sergio Goycochea sobre por qué creía que el DT fracasó cuando dirigió a la selección argentina en Rusia 2018. “Tengo dos opiniones sobre Sampaoli. La humana es desastrosa. Para mí, es una persona con muy pocos valores. Él cree que se puede hacer todo para lograr lo que quiere y a mí eso no me parece, incluso, hasta arriesgar la salud física de un jugador por un partido”, disparó el Bichi en charla en el prigrama DSelección en DSports Radio.

Aunque reconoció que su sucesor en la Roja cumplió con una labor. “En la parte profesional lo hizo muy bien en Chile. Lo hizo muy bien en la Universidad de Chile y después fue campeón de América, otro gran mérito. Yo valoro más las personas que los campeonatos. Los campeonatos que gané los tengo guardados en un cajón y algunos los recuerdan. Lo que siempre pregono es que las personas seamos importantes para que otros nos quieran. Sampaoli nunca va a tener eso”, afirmó.

Sin embargo, volvió a insistir con el aspecto humano de su colega santafesino. “Puede tener todos los méritos del mundo y las medallas, pero no creo que el pueblo argentino pase por al lado de él y lo respete de buena forma”, concluyó.

La última labor de Jorge Sampaoli fue el año pasado en el Flamengo (Marcello Zambrana / AFP)

Borghi condujo la selección chilena entre febrero de 2011 y noviembre de 2012. En la Copa América llevada a cabo en la Argentina fueron eliminados en cuartos de final contra Venezuela. En la clasificación hacia el Mundial de Brasil ganó cuatro partidos, pero perdió cinco. Luego de una derrota en un amistoso ante Serbia (3-1), fue echado por la Asociación Nacional de Fútbol Profesional (ANFP).

Sampaoli tomó su lugar debido a los éxitos que logró en la Universidad de Chile (tres títulos de Primera División, una Copa Chile y una Copa Sudamericana). Logró que Chile ingrese de forma directa al certamen ecuménico, donde perdió por penales ante el local luego de hacer un gran partido en el empate 1-1 ante la Verdeamarela. Al año siguiente ganó la Copa América disputada en Chile tras imponerse sobre la Argentina por penales.

En otra oportunidad Borghi ya había sido duro con Sampaoli. “Yo lo admiro muchísimo a Sampaoli, en mi barrio le diríamos chancho arriba del árbol porque nadie sabe cómo llegó tan alto. Lo admiro porque de donde salió a donde llegó, para hacer lo que hizo, hay que ser un tipo muy inteligente”, dijo en una entrevista con TyC Sports. Y agregó que “no necesariamente tiene que saber de fútbol, pero sí es muy inteligente. No sólo llegó a la selección argentina, sino que ilusionó a todo un pueblo con ser campeón del mundo sin ningún tipo de proyecto. Para hacer eso tenés que ser un tipo muy vivo”.

Por otro lado, Borghi también se refirió al triunfo de la selección argentina 3-0 ante El Salvador de este viernes: “Cuando Messi está en el equipo tenés más confianza, pero Scaloni demostró que tiene la capacidad y jugadores para hacer modificaciones en el esquema cuando Messi no es titular”.

Borghi (59 años), dejó la dirección técnica en 2016 luego de trabajar en la Liga de Quito y luego se dedicó a ser comentarista. Mientras que Sampaoli (64), luego de ser destituido del Flamengo en septiembre año pasado tras la eliminación en la Copa Libertadores (era el vigente campeón), aún no volvió a dirigir.