El desliz de un compañero de Mbappé en la selección de Francia sobre su llegada al Real Madrid que impactó en Europa

Tchouaméni y una frase sobre el futuro de Kylian Mbappé

De cara a la próxima Eurocopa a jugarse en Alemania, la selección de Francia no tuvo un buen primer partido amistoso. Como local en el estadio del Olympique Lyon, cayó por 2-0 ante el combinado alemán, que encaminó la victoria con el primer tanto a los siete segundos de Florian Wirtz y la anotación de Kai Havertz en el inicio del complemento.

Pero más allá de la derrota para los dirigidos por Didier Deschamps, una declaración de uno de los integrantes del seleccionado subcampeón del mundo generó un gran impacto en toda Europa. Este domingo por la mañana, la cadena Telefoot publicó un fragmento de una nota a Aurélien Tchouaméni en la que el jugador del Real Madrid deslizó que Kylian Mbappé será nuevo futbolista de la Casa Blanca a partir de la próxima temporada.

“En España son muy conscientes del jugador que es, aunque cuando lo vean a diario se darán cuenta un poco más de la grandeza del jugador”, fue la frase del mediocampista que sacudió al mundo del fútbol cuando todavía no es oficial el fichaje del actual delantero del PSG para jugar tras la Eurocopa en el conjunto de la capital española.

Hay que mencionar que el pasado 19 de febrero, el diario Marca, de España, anunció que Mbappé ya había estampado su firma como jugador de la institución que preside Florentino Pérez dos semanas antes de su propio anunció. Es decir que la rúbrica se habría producido a principios del segundo mes del 2024.

Mbappé durante el amistoso contra Alemania que terminó en derrota para la selección de Francia (REUTERS/Benoit Tessier)

El periódico con sede en Madrid también describió por aquel entonces que el proceso de negociación fue “relativamente sencillo”, aunque ambas partes enfrentaron discrepancias, especialmente en lo que respecta a los derechos de imagen de la joven estrellas que fue uno de los finalistas por el Balón de Oro y el predio The Best de la FIFA. Sin embargo, se alcanzaron los acuerdos necesarios que permiten que el salario de Mbappé se ajuste a la estructura salarial del club sin provocar desequilibrios significativos.

A la espera de los datos oficiales de la transferencia, en el caso que se confirme, los medios españoles marcaron que la figura del París Saint Germain se convertiría en el mejor pagado del Real Madrid, aunque su salario sería comparable a los montos que ganan jugadores de la clase de Toni Kroos, Luka Modric y David Alaba.

Fuentes cercanas a la negociación le indicaron a Marca que el contrato de Mbappé rondaría un salario neto anual que oscila entre 15 y 20 millones de euros, además de bonificaciones por cumplimiento de objetivos.

¿Cuáles fueron las últimas declaraciones del atacante sobre su futuro? En la antesala del duelo ante los alemanes, el artillero expresó que espera tener definido su futuro en la previa de comenzar a jugar el máximo certamen para selecciones en el continente europeo. “La Eurocopa será mi prioridad, pero espero que esté resuelto para entonces. Me centraré en la selección”, dijo en diálogo con los medios en rueda de prensa.

“Pregunten al que lo ha anunciado. No he anunciado nada porque no tenía nada que anunciar. Si no lo he hecho es porque no tengo nada que anunciar. El día que tenga algo que anunciar, lo diré. Nunca me he callado. Siento decepcionarte, pero no tengo nada jugoso que anunciar”, le contestó Mbappé a un periodista con una sonrisa cuando le consultó sobre su posible fichaje.

Otro de los temas que se trataron en la charla con los medios fue su participación en los Juegos Olímpicos de París 2024. “Siempre he dicho que para mí son especiales y me gustaría estar. Pero la decisión final no me pertenece a mí. Todo está en manos de otra persona. No tengo ninguna noticia sobre si me van a dejar ir. Si voy será un sueño. Si no, la aceptaré”, anunció Kylian sobre lo que sería ser parte de la delegación oficial de Francia en el evento multidisciplinario deportivo más grande del mundo.