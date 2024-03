Agustín Canapino logró su mejor resultado en la IndyCar: la carrera se desarrolló en un barrio privado y con más de un millón de dólares en premios

* Lo mejor de Canapino en la carrera clasificatoria

Este domingo la IndyCar disputó un evento sin puntos, pero que entregó premios que superaron el millón de dólares. Tuvo connotaciones especiales, ya que se llevó a cabo en un circuito montado en un barrio privado en California llamado The Thermal Club. Allí, Agustín Canapino logró su mejor resultado en la categoría norteamericana tras ser décimo en la final con el Dallara-Chevrolet del equipo Juncos Hollinger Racing.

Primero se disputaron dos carreras clasificatorias a diez vueltas y en la largada el compañero de Canapino, Romain Grosjean, recibió un toque del neozelandés Scott Dixon (Chip Ganassi Racing), y se despistó; cuando volvió a la pista se llevó puesto al estadounidense Rinus VeeKay (Ed Carpenter Racing).

La carrera fue neutralizada, pero no se contaron las vueltas. Grosjean se bajó furioso de su auto y debió ser contenido por un auxiliar de pista. “Me pegaron muy fuerte por atrás en la frenada. El auto está totalmente dañado. ¿Quién paga esto? Ese tipo de automovilismo no es el que firmé para correr en la IndyCar”, dijo enojado el francés, ex corredor de Fórmula 1.

En cada una de las competencias clasificatorias avanzaron los seis mejores clasificados y Canapino terminó quinto luego de largar octavo. El arrecifeño salió indemne del incidente en el comienzo de la carrera y luego mantuvo un buen ritmo en la “hit clasificatorio” como se denominó a las mangas o series clasificatorias. La primera serie la ganó el sueco Felix Rosenqvist (Meyer Shank Racing). El podio parcial lo completaron el neozelandés Scott McLaughlin y el estadounidense Josef Newgarden, ambos del Team Penske.

La furia de Romain Grosjean luego de su abandono: el francés debió ser contenido por un auxiliar de pista

En la segunda competencia previa se impuso el campeón, el español Álex Palou (Chip Ganassi Racing). Lo escoltaron su compañero de equipo, el neozelandés Marcus Armstrong, y el estadounidense Graham Rahal (Rahal Letterman Lanigan Racing).

En la final Canapino partió décimo y tras el arranque superó al local, Alexander Rossi (Arrow McLaren). Aunque luego el argentino tuvo una estrategia conservadora con sus neumáticos, perdió con el estadounidense y quedó undécimo. Luego logró recuperar dos posiciones y se ubicó noveno.

Según el reglamento especial del evento, cumplidas once vueltas los pilotos debieron ingresar a los boxes y la carrera se neutralizó por diez minutos. Canapino era noveno y en el primer lugar marcó Palou.

En la segunda parte de la competencia Canapino buscó superar a Rossi, pero no pudo y perdió ante el estadounidense Colton Herta (Andretti Global with Curb-Agajanian). Más tarde Agustín peleó con el danés Christian Lundgaard (Rahal Letterman Lanigan Racing). El arrecifeño no pudo hacer mucho más y cruzó la meta en la décima colocación.

* La final en The Thermal Club

El vencedor fue Palau, que se llevó un cheque por medio millón de dólares. El podio lo completaron McLaughlin (ganó USD 350.000) y Rosenqvist (USD 250.000). El resto de los premios fueron: Cuarto: USD 100.000, quinto: USD 50.000 y del del sexto al 27º, USD 23.000. Ésta escala es en la que ingresó Canapino.

El múltiple campeón argentino logró su mejor resultado en la IndyCar. El año pasado sus actuaciones más destacadas fueron los puestos 12º en San Petersburgo, Texas y Toronto.

El testimonio de Agustín Canapino tras correr en The Thermal Club

Sin tribunas y en un espectáculo que sólo pudieron presenciar quienes viven en el barrio privado que tiene 100 mansiones, cuya inversión para poder adquirir una de ellas supera los 5 millones de dólares, una cuota de 175 mil dólares y una mensualidad de 2.400 dólares, allí la IndyCar llevó a cabo su primera carrera sin puntos de Surfer Paradise (Australia) en 2008.

Cabe recordar que Canapino marcha 18º en el campeonato, posición que ocupó en la primera carrera disputada en San Petersburgo. La próxima fecha de la IndyCar volverá a ser válida por el campeonato y se llevará a cabo el 21 de abril en el circuito callejero de Long Beach, también en California.