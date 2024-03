Rodrigo De Paul reveló qué le dijo Lionel Messi tras la goleada de la selección argentina ante El Salvador

De Paul habló del mensaje que le mandó Messi

La selección argentina derrotó 3-0 a El Salvador en un amistoso preparatorio para la Copa América que comenzará en Estados Unidos en junio próximo y una de las novedades pasó por la ausencia de Lionel Messi, víctima de molestias físicas que lo tuvieron a maltraer. El capitán albiceleste consensuó con Lionel Scaloni no viajar con el contingente nacional y seguramente se sume directamente a la próxima gira previa al certamen continental. Tras la goleada en Philadelphia, Rodrigo De Paul reveló que habló con el rosarino por mensajes de texto.

“Obvio que es raro que él no esté. Después de tantos meses, teníamos muchas ganas de vernos. Hablamos seguido. Hoy, hasta recién que terminó el partido, estuvimos charlando. Él siempre está. De alguna manera, está. ¿Si le gustsó el partido? Sí, estaba contento”, es lo que sacó a relucir el mediocampista del Atlético Madrid, en diálogo con TyC Sports.

Y añadió: “Lo más importante es que él se recupere. Para nosotros, si él está bien, tenemos al as de espadas y eso para competir y volver a ser protagonista en una Copa América, lo vamos a necesitar. Para nosotros es nuestro capitán. Esperemos que se recupere y que pueda jugar la cantidad de partidos que él desea para llegar a la Copa”.

Vale mencionar que hoy se presentará el Inter Miami del Tata Martino para defender la cima de la Conferencia Este en la MLS contra New York Red Bulls en condición de visitante y el número 10 no será de la partida ya que apuesta a quedar al 100% desde lo físico para los próximos compromisos.

Respecto al cómodo triunfo por los tantos del Cuti Romero, Enzo Fernández y Gio Lo Celso, analizó: “Estos partidos parecen fáciles, pero es un arma de doble filo porque si no salen las cosas como uno desea, se generan muchas dudas por quién es tu rival. Y, si ganás, termina siendo lo obvio. Hicimos lo que teníamos que hacer, el equipo lo tomó con la seriedad de llevar la camiseta de la selección argentina y eso ya es un punto a favor”.

Y en cuanto a los próximos objetivos de la Scaloneta, que defenderá el título de Copa América en Estados Unidos y llevará el parche dorado en la camiseta por ser el último campeón del mundo, expresó: “No es un tema de motivación. Al final, nosotros nacimos compitiendo y queremos ganar siempre. Lo que sí es difícil es mantener esa vara, esa exigencia que nosotros proponemos y nos proponen por lo que hemos conseguido. Pero no es un tema de motivación. Esa vara tan alta no es fácil”.

LA CONVIVENCIA CON EL COLO BARCO, GARNACHO Y LOS NUEVOS EN LA SELECCIÓN

Rodrigo De Paul habla de la convivencia con Barco y Garnacho

“Bien, súper bien. Ya son varios, están agarrando fuerza. Los vemos contentos. Obviamente que nosotros tenemos una manera de ser en la que los cargamos y los jodemos. Y ellos se prenden. Todavía no los pude traer a jugar al truco, me está costando. Pero me pone feliz porque al final son el futuro”.