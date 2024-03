Sin Messi, Inter Miami buscará mantenerse en lo más alto de la tabla en su visita a New York RB: hora, TV y formaciones

Inter Miami visita al New York RB

Pese a estar llevándose adelante la Fecha FIFA de marzo, la Major League Soccer no se detiene y este sábado se disputará la quinta jornada del torneo con 13 partidos a lo largo y ancho de Estados Unidos y Canadá. Uno de los platos fuertes del día se dará en el Red Bull Arena de New Jersey, escenario que pondrá cara a cara a New York RB con el Inter Miami, uno de los líderes de la Conferencia Este. Desde las 15 (hora de Argentina), por la señal de streaming de Apple TV mediante el pago del MLS Season Pass.

Los Toros Rojos, pese a que vienen de caer por 3-0 en su visita a Columbus Crew, son uno de los principales animadores del torneo al cosechar siete puntos y figurar en el sexto lugar de su conferencia con dos victorias y un empate.

Las Garzas, por su parte, vienen de superar una buena prueba de carácter al imponerse por 3 a 1 en su visita a DC United sin la presencia de Lionel Messi, la gran figura de los dirigidos por Gerardo Martino. El ecuatoriano Leo Campana y el uruguayo Luis Suárez, por duplicado, fueron los autores de los goles del triunfo en Washington. Los del Tata, con un encuentro más que el resto, miran a todos desde arriba junto al Columbus Crew con 10 unidades (tres victorias, un empate y una caída).

“Todavía no, creo que hoy recién es el cuarto día que sale al campo”, advirtió el director técnico argentino en la conferencia de prensa previa a este duelo; dejando entrever que La Pulga, que también se perdió los encuentros amistosos de Argentina por Estados Unidos (El Salvador y Costa Rica), nuevamente será baja para los de Fort Lauderdale. La idea es que el ocho veces ganador del Balón de Oro esté en condiciones para afrontar el partido de ida contra Rayados de Monterrey de México por los cuartos de final de la Concacaf Champions, máxima aspiración del Inter Miami en la temporada y certamen que brinda un lugar en el Mundial de Clubes.

Producto de su lesión en el isquiotibial de la pierna derecha, el albiceleste se perdió el choque ante DC United, este contra New York RB y probablemente también el del próximo sábado contra New York FC en el Chase Stadium.

Como si fuese poco, Messi no será la única baja de peso que tendrá Gerardo Martino para este choque contra los neoyorquinos. Tampoco estarán el defensor argentino Nicolás Freire (lesión en el tendón de la corva), el atacante ecuatoriano Leonardo Campana (lesión en el aductor), el arquero Drake Callender (convocado a la selección de los Estados Unidos), el mediocampista Diego Gómez (convocado a la selección de Paraguay), el volante Federico Redondo (convocado a la Selección Argentina Sub 23), el mediocentro David Ruiz (convocado a la selección de Honduras), el atacante Shanyder Borgelin (convocado a la selección de Haití) y el lateral derecho Israel Boatwright (convocado a la selección de República Dominicana).

Probables formaciones:

New York RB: Carlos; Kyle Duncan, Andrés Reyes, Noah Eile, John Tolkin; Peter Stroud, Cory Burke, Frankie Amaya; Emil Forsberg, Elias Manoel y Lewis Morgan. DT: Sandro Schwarz.

Inter Miami: CJ Dos Santos; David Ruiz, Tomás Avilés, Sergey Krivtsov, Ryan Sailor, Jordi Alba; Lawson Sunderland, Sergio Busquets, Robert Taylor, Julian Gressel; Luis Suárez. DT: Gerardo Martino.

Estadio: Red Bull Arena (New Jersey)

Hora:

12.00 México

13.00 Colombia, Ecuador y Perú

14.00 Venezuela, Bolivia y Miami (Estados Unidos)

15.00 Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay y Chile

Televisación: MLS Season Pass de Apple TV

Tabla de posiciones: