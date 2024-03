¿Fin del misterio? Los once elegidos por Lionel Scaloni para jugar ante El Salvador, sin Lionel Messi

Entrenamiento de la selección argentina en Estados Unidos

La selección argentina volvió a entrenarse en el Lincoln Financial Field, estadio de Philadelphia Eagles de la NFL, donde este viernes disputará el primero de los dos amistosos de la presente fecha FIFA. La selección de El Salvador será el rival y la novedad está puesta en quién será el reemplazante de Lionel Messi, desafectado por una “pequeña lesión en el isquiotibial de la pierna derecha”.

Este jueves, Lionel Scaloni repartió 11 pecheras, sin contar a Dibu Martínez quien se da por descontado que se parará debajo de los tres palos. Existe una duda en el equipo titular, que tendrá como novedad principal la presencia de Ángel Di María en lugar de La Pulga.

Ángel Di María será el reemplazante de Lionel Messi ante El Salvador

En el mediocampo actuaron cuatro futbolistas y entre Giovani Lo Celso y Nicolás González saldría el cuarto volante o el tercer delantero. En la defensa, Nehuén Pérez se colocó en el lugar de Nicolás Otamendi, mientras que Leandro Paredes reemplazó a Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez hizo lo propio en lugar de Julián Álvarez.

Teniendo en cuenta la duda del entrenador, aún no se puede confirmar si Argentina jugará con el dibujo táctico 4-3-3 o si cambiará al 4-4-2.

Así las cosas, y con la incógnita a cuestas, el equipo que se perfila para jugar ante El Salvador, este viernes desde las 22 en los Estados Unidos, formaría con: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Nehuén Pérez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Giovani Lo Celso o Nicolás González; Ángel Di María y Lautaro Martínez.

Si bien Scaloni no lo confirmó, en caso de no jugar este encuentro, Nicolás Otamendi, Alexis Mac Allister y Julián Álvarez podrían ser los titulares para el segundo compromiso del 26 de marzo ante Costa Rica, en el United Airlines Field at the Memorial Coliseum.

Lionel Scaloni define si Argentina jugará con un esquema 4-3-3 ó 4-4-2 ante El Salvador (@Argentina)

Hay que tener en cuenta que tras estos dos encuentros, Argentina jugará dos duelos preparatorios más antes de dar el primer paso en la Copa América de Estados Unidos. El domingo 9 de junio jugará ante Ecuador en el Estadio Soldier Field de Chicago. Acto seguido, el viernes 14 se enfrentará a Guatemala en la ciudad de Washington DC, en el FedEX Field.

De cara al gran objetivo del año, la Albiceleste será cabeza de serie del Grupo A de la Copa América 2026 y el jueves 20 de junio disputará su primer juego en el Mercedes Stadium, la casa del Atlanta United en la MLS, frente a Trinidad y Tobago o Canadá, que definirán el boleto el 23 de marzo próximo.

El camino en la zona seguirá el martes 25 ante Chile en uno de los recintos imponentes del deporte estadounidense como lo es el MetLife de New Jersey, sede de la final del certamen en 2016 que consagró al elenco trasandino como bicampeón de América tras ganar por penales. El último duelo de la fase de grupos para la Selección será el sábado 29 ante Perú en el Hard Rock Stadium, la casa de los Miami Dolphins de la NFL.

LA LISTA COMPLETA:

Arqueros: Franco Armani (River Plate), Walter Benítez (PSV - Países Bajos) y Emiliano Martínez (Aston Villa - Inglaterra).

Defensores: Germán Pezzella (Betis - España), Nehuén Pérez (Udinese - Italia), Nicolás Otamendi (Benfica - Portugal), Cristian Romero (Tottenham - Inglaterra), Lisandro Martínez (Manchester United - Inglaterra), Nicolás Tagliafico (Lyon - Francia), Nicolás Valentini (Boca Juniors - Argentina), Nahuel Molina (Atlético de Madrid - España) y Valentín Barco (Brighton - Inglaterra).

Mediocampistas: Exequiel Palacios (Bayer Leverkusen - Alemania), Rodrigo De Paul (Atlético de Madrid - España), Leandro Paredes (Roma - Italia), Alexis Mac Allister (Liverpool - Inglaterra), Enzo Fernández (Chelsea - Inglaterra), Giovani Lo Celso (Tottenham - Inglaterra), Facundo Buonanotte (Brighton - Inglaterra), Valentín Carboni (Monza - Italia), Nicolás González (Fiorentina - Italia) y Guido Rodríguez (Betis - España).

Delanteros: Alejandro Garnacho (Manchester United - Inglaterra), Ángel Di María (Benfica - Portugal), Julián Álvarez (Manchester City - Inglaterra) y Lautaro Martínez (Inter - Italia).