La increíble revelación del Loco Díaz sobre el gol que condenó a River a jugar la Promoción en 2011: Boca y Palermo, los protagonistas

La increíble anécdota del Loco Díaz ante River jugando para Lanús, con Boca como protagonista

Leandro Díaz es un futbolista muy experimentado del fútbol argentino, que actualmente se desempeña en Lanús. Si bien cuenta en su haber muy buenos pasos por Estudiantes, Atlético Tucumán y una decena de elencos argentinos y del extranjero, hubo un momento especial que lo catapultó gracias a su gol que pasó a la historia.

Fue en la temporada 2011, también en el Granate y a apenas un año de su debut profesional, cuando el delantero convirtió uno de los goles más importantes de su carrera. El que le hizo a River Plate, que lo terminó condenando a jugar la Promoción ante Belgrano de Córdoba, final que perdió y lo hizo descender a la B Nacional.

Fiel a su costumbre, de visita al programa Generación F por ESPN, el Loco realizó una confesión sobre aquella última fecha del Clausura 2011 que disputó en el estadio Monumental. Leandro Díaz reveló que ese día en que marcó el gol del triunfo ante River Plate tenía la camiseta de Boca Juniors debajo de la de Lanús. Si bien reconoció que es fanático de Atlético Tucumán, contó su idolatría por Martín Palermo.

El Loco Díaz celebra su gol con Lanús ante River en el Monumental, con la camiseta de Boca de su ídolo Martín Palermo debajo

“Sí, es verdad. Cuando le hice el gol a River tenía la camiseta de Boca puesta abajo. Menos mal que no la saqué. Era una falta de respeto total. No sé por qué, sabía que iba a hacer un gol”, afirmó entre risas el Loco en relación a la casaca xeneize que tenía debajo de la del Granate.

Aquella tarde del 18 de junio de 2011, Lanús le ganó sobre la hora 2-1 a River Plate con gol de Leandro Díaz y sumado al triunfo de Olimpo ante Quilmes en el duelo que se jugó en simultáneo, condenó al Millonario a jugar la Promoción con Belgrano. El resultado de ese cruce es conocido por todos y terminó con el primer descenso de la historia del conjunto de Núñez.

Silvio Romero había puesto en ventaja a Lanús a los 31 minutos del primer tiempo, mientras que en el complemento apareció a los dos minutos Erik Lamela. Sobre el descuento, Leandro Díaz le dio el triunfo agónico a Lanús, uno de los tantos más celebrados por los hinchas de Boca Juniors. Poco tiempo después, el mismo Loco Díaz reconocía que simpatizaba por el Xeneize y que su ídolo era Martín Palermo.

En el mismo programa, Leandro Díaz dejó otra impactante confesión: en la temporada 2006/07 dos familiares policías intervinieron para que Atlético Tucumán le diera el pase para jugar en Lanús, donde terminó debutando en primera división. “Me hago una prueba en Lanús y como Atlético no me quería dar el pase, mi papá y mi tíos son policías, fueron a pedirme el pase para irme. Los dirigentes no había forma, la única manera fue un arma ahí...”, contó entre risas. Esta insólita situación involucró a otros tres compañeros: Rodrigo Herrera, Agustín Lastra y Diego Maza.