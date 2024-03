El Sub 20 de Boca Juniors derrotó a Aucas y se metió en otra final de Copa Libertadores: la milagrosa jugada que selló la clasificación

Última jugada milagrosa en Boca-Aucas (Sub 20)

El Sub 20 de Boca Juniors quedó a un paso de convertirse en el primer bicampeón de la Libertadores en su categoría. El Xeneize derrotó 2-1 a Aucas de Perú por las semifinales de la actual edición de la Copa y ahora aguarda por un rival en la final que se llevará a cabo el domingo (definirá la otra semi Flamengo y Rosario Central). Santiago Dalmasso y Juan Cruz Payal convirtieron para el equipo dirigido por Silvio Rudman, mientras que un tanto en contra de Lautaro Di Lollo sembró la incertidumbre sobre el final. Una jugada milagrosa en tiempo de descuento casi lleva la serie a los penales.

Sobre el quinto minuto de descuento, los peruanos contaron con una chance inmejorable cuando jugaban con inferioridad numérica por la expulsión de Ronald Perlaza. Jean Pierre Plaza cabeceó solo dentro del área y estrelló la pelota en la unión del travesaño y el palo derecho defendido por el arquero Lucas Torlaschi, quien voló pero no llegó a despejar. El rebote quedó en poder de Anthony Hurtado, quien no pudo rematar y pidió una infracción que no existió. Enseguida Alex Zova pateó de volea desviado, pero el esférico dio en la humanidad de Cristhoper Zambrano y casi se introduce en el arco xeneize. Un final no apto para cardíacos.

Antes, Dalmasso y Payal habían puesto en ventaja al cuadro argentino con dos derechazos desde la puerta del área grande (uno en cada tiempo). Sobre el final, la mala fortuna le jugó una mala pasada a Di Lollo, quien tras un rebote metió la pelota en su propia valla y decretó la cifra final al tanteador.

Boca 2-1 Aucas (semifinal Libertadores Sub 20)

Finalmente los de la Ribera sellaron la victoria y clasificación a la final, a la espera de lo que hagan el Fla y el Canalla del otro lado de la llave. Vale decir que Boca mantiene su invicto producto de la goleada 4-0 ante Always Ready, el empate sin goles con Colo-Colo y el triunfo 2-0 contra Academia Puerto Cabello (Aucas se había clasificado a esta instancia como el mejor segundo, en el grupo de Flamengo).

Vale recordar que el Xeneize no solamente es el vigente campeón de América Sub 20 por haberle ganado a Independiente del Valle el año pasado en Chile, sino que además se consagró campeón intercontinental al derrotar a AZ Alkmaar de Países Bajos.

El domingo, a partir de las 15 en el estadio Domingo Burgueño de Maldonado, Uruguay, Boca pondrá en juego su chance de ser primer bicampeón Sub 20 de la historia, algo que ningún club consiguió hasta ahora. Los otros equipos que lucen un título en sus vitrinas hasta ahora son Universitario de Perú, River de Argentina, San Pablo de Brasil, Nacional de Uruguay, Independiente del Valle de Ecuador y Peñarol de Uruguay.

Formaciones:

Boca Juniors: Lucas Torlaschi; Tiago Simoni, Lautaro Di Lollo, Ariel Molas, Jerónimo Campos; Santiago Dalmasso, Milton Delgado, Lucas Vázquez; Juan Cruz Payal; Iker Zufiaurre e Ignacio Rodríguez. DT: Silvio Rudman

Aucas: Jefferson Cabezas; Edu Arboleda, Alex Zova, Jean Pierre Plaza, Jeifry Preciado; Anthony Hurtado, Misael Bidondo, Paul Perlaza, Ronald Perlaza; Cristhoper Zambrano y Wilmer Conforme. DT: Sebastián Blázquez

Goles: Santiago Dalmasso (37′ ST) y Juan Cruz Payal (39′ ST); Di Lollo en contra (43′ ST)

Estadio: Domingo Burgueño (Maldonado, Uruguay)

Árbitro: Mathías De Armas