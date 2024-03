La asistencia de Enzo Fernández que maravilló a Adam Sandler en la victoria del Chelsea ante Newcastle

El Chelsea ganó un partido clave detrás de su aspiración de entrar en competencias europeas: se impuso 3-2 como local ante Newcastle en Stamford Bridge, por la fecha 28 de la Premier League. Nicolas Jackson, Cole Palmer y Mykhailo Mudrik anotaron para el dueño de casa, mientras que Alexander Isak y Jacob Murphy descontaron para las Urracas. Enzo Fernández fue clave en el encuentro, con un pase filtrado que habilitó al ex Manchester City, quien firmó el 2-1 parcial. Y se lució ante la atenta mirada de una megaestrella de Hollywood: Adam Sandler.

El mediocampista campeón del mundo con Argentina, de 23 años, fue titular en el elenco de Mauricio Pochettino y, si bien Palmer resultó la gran figura, el hombre surgido de River Plate representó su socio ideal, con mucho contacto con el balón (76 toques) y esfuerzo para ayudar al ecuatoriano Moisés Caicedo en la recuperación (diez recobres).

Su mejor intervención se dio a los 57 minutos cuando, volcado hacia la derecha del campo, encontró entre líneas a Cole, quien realizó un control orientado y sacó un remate al primer palo que resultó inatajable para Martin Dubravka. El primer abrazo, claro, fue con el volante albiceleste, con el que se entiende cada vez mejor. El vencedor había abierto el score a los 6′, cuando Jackson desvió un disparo con el taco y descolocó al portero adversario. Y Mudrik amplió a 14 del epílogo tras una muy bella jugada individual.

Un showman paladeó el show del Chelsea. Sandler, actor y humorista, de 57 años, estuvo en el palco junto a Todd Boehly, empresario estadounidense y principal accionista del club. Aficionado a los deportes, el artista protagonizó varias películas relacionadas a diferentes disciplinas, como el golf, el fútbol americano y, sobre todo, el básquet.

"Buenas tardes, Adam Sandler", lo saludó el Chelsea en su cuenta de la red social X (antes Twitter)

No obstante, la pelota N° 5 también integra su universo. De hecho, ya había presenciado un duelo de los Blues hace 15 años, frente al Fulham. “Un amigo abrió el periódico y vio un anuncio del juego. Me dijo ‘¿quieres ir a un partido de fútbol?’. Le dije ‘sí, es una gran idea, nunca he estado en uno’. Así que todos fuimos allí y fueron muy amables. Nos sentamos en la sección de Chelsea y ¡las melodías sonaban! No podía creer cómo genial, todos estaban cantando, en clave. Fue una excelente experiencia”, contó entonces.

En consecuencia, ante una nueva visita a Inglaterra, parece que buscó repetir. Y lo hizo en un gran partido, cambiante, en el que vibró con los goles, los regates de Cole y el elegante pase de Enzo Fernández para un conjunto que, con la victoria, alcanzó la línea de los 39 puntos y, en medio de una campaña irregular y con un partido menos, se halla a cuatro unidades del séptimo escalón que ocupa West Ham, hasta el momento dueño de la plaza para la próxima Conference League.

