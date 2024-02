La reacción de Carlos Alcaraz a una incómoda propuesta y las estrellas presentes en su pasaje a semifinales del Argentina Open

El número 2 del mundo enfrentó en los cuartos de final al italiano Andrea Vavassori

La segunda presentación de Carlos Alcaraz por los cuartos de final del Argentina Open ante el italiano Andrea Vavassori comenzó a definir el cuadro de semifinales, que ya tenía en esa instancia a Facundo Díaz Acosta junto a Federico Coria, ganadores del primer turno. El vigente campeón del torneo se impuso por 7-6 (1) y 6-1 a su colega en un duelo que nadie se quiso perder.

Te puede interesar: Vavassori, el subcampeón de Australia en dobles y objeto de la ira de los apostantes que espera a Alcaraz en Buenos Aires

El momento mas destacado tuvo lugar en el 11° game del primer set desarrollado en el Estadio Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club. Vavassori, 152° del ranking, estuvo a un paso de torcer el brazo del número 2° en el escalafón mundial, luego de ponerse 6-5. Al cierre de ese juego, ambos se fueron a descansar y las cámaras puntualizaron en la figura de Gabriela Sabatini en un sector del reducto.

La mejor raqueta argentina de la historia en la rama femenina fue captada por los focos cuando se levantó de su asiento para agradecer la ovación caída desde los cuatro costados para la exponente de este deporte, que marcó una era a nivel nacional. Ganó 27 torneos (entre ellos, el US Open 1990) logró la medalla de plata olímpica en Seúl 1988 y llegó a ser la número 3° del mundo.

Ricky Álvarez también dijo presente en el Buenos Aires Lawn Tennis Club

La transmisión de TyC Sports confirmó su arribo al escenario a instantes del inicio del noveno game con el servicio del nacido en Murcia, que perdía 4-5. Como si fuera un amuleto de la buena suerte, el primer preclasificado ganó siete juegos en fila a partir de esa mención.

Te puede interesar: Alcaraz, a vueltas con el saque y la defensa de su corona en Buenos Aires

Gaby se mostró con un semblante alegre y disfrutó de las acciones de Charly, al que siguió de cerca en su coronación de 2023. En agosto pasado, le regaló una serie de elogios al español que compite mano a mano con Novak Djokovic por el número 1 del mundo: “Le he visto jugar. Le vi en Buenos Aires que estuvo este año. Es increíble todo lo que está haciendo. En Wimbledon demostró algo más todavía. La madurez con la que llevó el partido. Ya sabemos lo que es como tenista y atleta y cómo se mueve en la cancha y su mentalidad. Pero allí, en Wimbledon, demostró algo más aún y fue la madurez con la que manejó ese partido con Djokovic”. El joven de 20 años ya ganó dos Grand Slam en su trayectoria (Wimbledon 2023 y US Open 2022).

Luego de imponerse con claridad en el tie-break del parcial inicial (7-1), Alcaraz dejó atrás las dudas del comienzo y encabezó el segundo set en búsqueda de evitar un mayor desgaste. Con el resultado 3-0 en su favor, Charly tenía posibilidad de quiebre cuando llegó un grito desde las tribunas: “Carlos, vení a comer a casa”. Inmediatamente, el protagonista del incómodo momento ensayó una sonrisa frente a la propuesta realizada por la espectadora.

Una espectadora le gritó al español en medio del cruce contra Andrea Vavassori

Estas dos situaciones enmarcaron el inicio de la jornada nocturna, que tiene el cierre con el duelo del argentino Tomás Etcheverry (27) y el chileno Nicolás Jarry (21), aunque también se registraron dos caras reconocidas en el estadio porque, al igual que este jueves, Sergio Chiquito Romero regresó a las gradas del Argentina Open, según afirmaron en TyC Sports.. El arquero de Boca Juniors se sumó a un viejo compañero del plantel subcampeón del mundo con la selección argentina en 2014, ya que Ricky Álvarez tampoco se quiso perder el privilegio de ver a la máxima promesa del tenis mundial.

Te puede interesar: Alcaraz se estrena en Buenos Aires con una victoria ante Ugo Carabelli, aunque evidencia sus problemas con el saque

Finalizado el encuentro, Alcaraz brindó sus sensaciones: “Ha sido un partido difícil. El tipo de juego de Andrea es muy agresivo, tiene un gran saque, una gran volea. Ha sido difícil lidiar con el viento en todas las direcciones, pero estoy muy contento de poder mantener el nivel en todo el partido. He intentado aprovechar las oportunidades que me dio el partido. Fue un buen tie-break de mi parte y, a partir del segundo set, he jugado más relajado, aproveché más las oportunidades que tuve. Esa ha sido la diferencia”. Charly venía de vencer en el debut al representante local, Camilo Ugo Carabelli. Este sábado irá por un pasaje a la final frente al ganador del cruce que finaliza los cuartos.