Las confesiones de Matías Almeyda: qué le preguntaría a Messi, por qué sigue mirando videos de Maradona y su recomendación a Demichelis

"Cuando extraño a Diego me pongo a ver sus videos y cada día me convenzo mas que no habrá otro igual", dijo el entrenador sobre Maradona

Matías Almeyda brindó una entrevista en la que se refirió a varios temas, desde los grandes ídolos de la selección argentina como Lionel Messi y Diego Maradona, hasta su cariño por River Plate, el club del cual surgió como futbolista y al que dirigió en el peor momento de su historia, en la Primera B Nacional. Desde Grecia, donde dirige actualmente al AEK de Atenas, el Pelado habló sin filtros.

Acerca del ídolo de Villa Fiorito, el técnico de 50 años contó que hasta el día de la fecha sigue pensando que es el mejor de todos los tiempos y contó una anécdota. “El Lechuga Carlos Roa tenía una remera de Maradona y cuando se la vi le dije que me gustaba y me la regaló. La uso como un pijama, cuando estoy en casa me la pongo. Yo sigo mirando los videos de Diego y me convenzo más de que no va a haber otro igual, nunca. Es el único jugador que llegó a emocionarme, el que a mi me gusta y que nos defendió siempre. Muchas veces durante el mes miro sus videos, sus jugadas y esa metodología de trabajo que se utiliza hoy con la fuerza, la velocidad, con los saltos, se hacía de la misma manera con otras herramientas”, reveló en una charla con Super Deportivo Radio.

Almeyda integró la selección argentina como jugador durante 1996 y 2003 y se quedó con la espina de ser campeón del mundo, algo que el combinado nacional volvió a conquistar luego de 36 años en el Mundial de Qatar, con Lionel Messi como capitán y figura. Ante la consulta del periodista sobre qué le preguntaría al rosarino, el DT optó por indagar sobre las sensaciones de tener entre sus manos el trofeo más preciado.

“¿Qué le preguntaría? Qué sintió cuando levantó esa Copa. Le diría: ‘Contame lo que te corrió por el cuerpo’. Me hubiese encantado a mí haber levantado esos cuatro kilos y medio de oro y a todos los que pasamos por la Selección. Es algo que no lo pude vivir, traté de jugarlo y de ganarlo pero no lo pude vivir. No está mal saber esa sensación porque yo luché toda la vida para ser campeón del mundo con la selección argentina y no pudimos. Estuvimos ocho años en la Selección y en el momento que fuimos fue el peor. Cuando la fuimos a ganar quedamos eliminados en la primera ronda, un desastre...”, expresó desde Grecia.

El ex futbolista de la Selección y actual entrenador en el AEK de Grecia se refirió al mejor jugador del mundo

Por otra parte, el oriundo de la localidad bonaerense de Azul, surgido y retirado en River como futbolista y luego entrenador del conjunto millonario en el ascenso a la Primera División en 2012 expresó sus sentimientos hacia el club de Núñez y dijo que solo regresaría como hincha, ya que no volvió a pisar el Monumental desde su salida.

“Yo crecí ahí, fui campeón, gané títulos, estuve en el peor momento. Mi amor es muy grande y no tengo que declarar nada en contra porque lo amo a River. Pero a veces digo que algunas cosas son injustas. Lo que di no lo hice para recibir, cuando das, porque River está dentro de mi corazón. Si me preguntás dónde me gustaría ver un partido de fútbol, ya retirado como jugador, te diría que mi sueño es comprarme un palco en la cancha de River porque no entré más al Monumental. Desde que me fui no volví más y me preguntó por qué me tiene que pasar eso a mí. ¿Por qué hicieron una fiesta de campeones de la Libertadores y no me invitaron? Está mal eso. Quiero entrar como un hincha otra vez. El día que deje de dirigir voy a ir otra vez y me voy a comprar un palco, o lo voy a alquilar para ver a River como hincha”, cerró.

Por último, en cuanto a qué le diría a Martín Demichelis, Almeyda opinó que le recomendaría que se quede por muchos años más en River. “Le diría que deje el amor, la pasión, la sangre y el sudor en cada día. ‘No te muevas de ese banco, que nadie te levante, aferrate a él y no te vayas porque ese banco es único’. Porque los que nacimos en una institución como esa solo nosotros sabemos lo que sentimos”, indicó el Pelado.