El recital de Miguel Borja en la goleada de River ante Vélez: tres gritos y la inesperada carrera para llevarse la pelota a su casa

River Plate volvió a ser el equipo que, bajo la conducción de Martín Demichelis, ganó de punta a punta la Liga Profesional 2023, el que ofreció momentos de alto vuelo futbolístico e hizo olvidar la partida de Marcelo Gallardo. El Millonario venció 5-0 a Vélez, con contundencia y brillantez. Y contó con un ariete desatado como Miguel Borja, de 31 años, que anotó tres goles y dejó el campo a los 21 minutos del segundo tiempo bajo una estruendosa ovación por parte de un Monumental repleto.

La Banda ya se imponía 1-0 cuando a los 20 minutos, tras un centro de Nacho Fernández, el Colibrí le puso su primera firma al marcador. Apenas un rato después, a los 30, en una pelota parada, Barco envió un preciso centro para que el ex Junior de Barranquilla, Palmeiras y Olimpo convirtiera el triunfo en goleada: 3 a 0.

* La segunda conquista de Borja y el 3-0 de River

Pero hubo más en el show de River y del propio centrodelantero. Antes del cierre del primer tiempo, Borja participó de la obra de arte llamada 4-0: fue el encargado de abrir para Colidio, que al mismo tiempo fue el de la puntada final en la acción.

Y en el 5-0, a los nueve minutos del complemento, se aprovechó de un error para cerrar su cuenta personal. Tras una mala intervención de Mammana, que iba camino a convertirse en gol en contra, el punta arremetió en la línea y, de cabeza, rubricó el tanto.

* El cabezazo en la línea que se transformó en el 5-0

Fue a los 21 minutos del complemento cuando fue reemplazado para bañarse en el cariño del público (en su lugar entró el juvenil Ian Subiabre). Todos los fanáticos corearon su nombre y recibió el abrazo (y unas palabras al oído) de Martín Demichelis, quien ante la partida de Salomón Rondón al Pachuca confió en él como titular indiscutido, a pesar de que contaba con ofertas para marcharse a la MLS.

“Agradecido con Dios primeramente con la victoria. ¿Qué pasó con la pelota? El árbitro se la estaba llevando y le tuve que decir que era mía”, describió su curiosa carrera para abordar a Facundo Tello y obtener el tradicional “premio” por anotar un hat-trick.

“Son momentos especiales, no siempre se marca de a tres. Agradecido con los compañeros. ¿Cuál elijo? El primer gol, porque fue luchado, el defensa me seguía a todos lados, me le pude zafar y pude marcar el gol”, detalló.

“¿Si fue el mejor partido de la era Demichelis? Con Fluminense -por Copa Libertadores- también jugamos muy bien, hay muchos partidos en los que por ahí no marcamos cinco goles, pero el equipo jugó súper bien, como lo exige River”, reflexionó quien ya traía dos goles en la Copa de la Liga (ante Argentinos y Barracas Central).

* La “pelea” por la pelota entre el árbitro Facundo Tello y Borja

El colombiano, por el que el club pagó más de 7 millones de dólares conociendo su capacidad anotadora, lleva 28 conquistas, a pesar de que no siempre fue titular. Ahora, con confianza, es el líder realizador que necesita River para soñar con el título local. Y por qué no con la Copa Argentina (el equipo debuta el miércoles ante Excursionistas) y la Copa Libertadores...