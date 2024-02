La misteriosa muerte de un patinador sobre de hielo de Brasil: fue encontrado sin vida por su madre en el sofá de su departamento

Gabriel Ohnmacht murió a los 23 años

Gabriel Ohnmatch, patinador de velocidad brasileño de 23 años, fue encontrado sin vida en su hogar en Schaffhausen, Suiza. La noticia, confirmada por la Confederación Brasileña de Deportes de Hielo (CBDG), ha causado consternación tanto en su tierra natal como en la comunidad internacional del patinaje sobre hielo.

El hallazgo ocurrió en circunstancias trágicamente ordinarias. “Lo encontramos en su departamento sin vida, en el sofá”, aseguró su madre en diálogo con Globo Esporte. La mujer, que había quedado con Gabriel en pasar por su casa para buscar ropa para lavar, añadió: “El informe forense no indicó ningún robo ni nada por el estilo. Estaba acostado con los auriculares puestos, así que pensé que no me había oído cuando llegué. Me acerqué y me di cuenta que estaba sin vida, aparentemente sin heridas”.

“Pensamos que fue un infarto”, relató Fátima Ohnmatch en los medios locales y a la espera de un parte médico oficial.

Con ascendencia mixta, madre brasileña y padre alemán, Gabriel eligió representar a Brasil desde que tenía 15 años, a pesar de haber nacido en Alemania. Su contribución al deporte de su país elegido fue significativa ya que no solo compitió internacionalmente entre 2015 y 2017, sino que también fue fundamental en la organización del primer campeonato brasileño de velocidad.

Tal esfuerzo resultó en la reinclusión de Brasil dentro de la Unión Internacional de Patinaje sobre Hielo, marcando un hito para el deporte en el país.

Gabriel Ohnmacht fue un pionero del deporte en su país

“Gabriel guardaba los uniformes de Brasil en un cajón. Me dijo: ‘Quiero volver, aunque sea para entrenar niños. Su amor por el deporte era muy grande y el mío también, siempre con él, llevándolo a todas partes”, comentó Fatima visiblemente afectada pero recordando con cariño la pasión de su hijo.

“Siempre me dijo que volvería, que no volvería con grandes ingresos, pero tenía muchos proyectos. Tenía muchos planes, lamentablemente ya no está. Es una pérdida muy grande’”, se lamentó.

Gabriel Ohnmatch no solo fue un atleta dedicado, sino que también un pionero y promotor del patinaje de velocidad en Brasil, a tal punto que ayudó a diseñar los primeros uniformes nacionales para este deporte, dejando un legado tangible de su compromiso y entusiasmo.

Al hacerse eco de la noticia, primero difundida por el blog de deportes de invierno Brasil Zero Grau y, posteriormente, por GE, la Confederación Brasileña de Deportes de Hielo expresó su solidaridad a la familia y amigos del deportista y reconoció la importancia de su legado. “En nombre de toda la comunidad de los deportes de hielo, la CBDG se solidariza con su familia y amigos. El deporte brasileño agradece su memorable e importante legado y lamenta su temprana partida”, manifestaron en un comunicado.