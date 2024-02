Lucas Biglia anunció su retiro y sorprendió al explicar por qué rechazó dos ofertas para volver a la Argentina

El mediocampista de 38 años, que fue subcampeón del mundo con la selección argentina en 2014 decidió abandonar su carrera como profesion

Lucas Biglia decidió ponerle punto final a su carrera como futbolista a los 38 años. El mediocampista oriundo de Mercedes, Buenos Aires, que se inició en Argentinos Juniors, anunció su retiro como profesional y confesó que se trató de una decisión familiar. El jugador que fue campeón juvenil con la selección argentina había disputado sus últimas tres temporadas en Turquía y actualmente se encuentra en Milán.

“Fue una decisión familiar, por el deseo de mis hijos y mi esposa. La prioridad es de ellos, el hecho de querer estar con sus amigos y la gente con la que habían compartido tanto tiempo. Dejé a un lado la carrera futbolística y pensé en ellos. Volví a Milán con la intención de seguir, sabía que estaba con el libro de pases muy justo porque era agosto y bueno, hubo cosas (ofertas) de Argentina, pero no era la intención volver, las cuales agradezco mucho. El tiempo fue pasando y terminó en un retiro forzoso”, expresó Biglia en declaraciones a TyC Sports, desde la ciudad italiana.

En cuanto a las propuestas de un regreso al fútbol argentino mientras se encontraba en búsqueda de un club al decidir no continuar en el Basaksehir de Turquía (le quedaba un año más de contrato), el subcampeón mundial en Brasil 2014 indicó que dos prestigiosas instituciones de la Argentina se contactaron para repatriarlo. Sin embargo, agradeció y declinó ambas propuestas.

“Obviamente que hubo cosas de Argentina, pero no era la intención. Mi representante habló con Argentinos Juniors e Independiente. Fue siempre de una manera insistente y eso me reconforta mucho. Agradezco mucho, pero no entraba en los planes familiares”, concluyó el ahora ex futbolista que disputó un total de 685 partidos oficiales (a nivel clubes), con 40 goles convertidos y 74 asistencias.

Lucas Biglia en el Istanbul Basaksehir, su último club antes del retiro del fútbol (REUTERS/Murad Sezer) REUTERS

De esta manera, tras el retiro de Lucas Biglia, quedan menos “sobrevivientes” de la selección argentina subcampeona del Mundial de Brasil 2014. El último de la lista en abandonar el fútbol había sido Mariano Andújar, quien colgó los guantes a los 40 años tras la obtención de la Copa Argentina con Estudiantes de La Plata. Los que siguen en actividad son Sergio Chiquito Romero (Boca Juniors), Ángel Di María (Benfica), Enzo Pérez (Estudiantes), Lionel Messi (Inter Miami), Marcos Rojo (Boca Juniors) y Federico Fernández (Estudiantes).

Biglia tuvo 20 años de carrera en el fútbol profesional. Se formó en Argentinos Juniors y debutó en el Bicho en 2004. Un año después fue vendido a Independiente y tras 49 partidos dio el salto a Europa para vestir la camiseta del Anderlecht de Bélgica, donde fue ídolo al conseguir 9 títulos en 7 temporadas y 304 encuentros oficiales. En 2013 pasó por Italia, donde defendió los colores de Lazio y Milan hasta que en 2020 emigró a Turquía, donde jugó para el Fatih Karagümrük y el Basakhesir de Estambul.

A nivel selección, el mediocampista central ocupó un rol destacado desde las categorías juveniles. Fue campeón en el Sudamericano Sub 17 de Bolivia en 2003 y alzó la Copa del Mundo Sub 20 en Países Bajos (2005), equipo que compartió con Lionel Messi. En la Mayor, Biglia fue convocado desde 2011 hasta 2018 de manera ininterrumpida. Jugó los Mundiales de 2014 y 2018.