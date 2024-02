La inesperada llamada que Jurgen Klopp recibió en medio de una conferencia de prensa y desató las risas: “Debe ser algo importante”

Jurgen Klopp recibió la llamada de su dentista en medio de la conferencia de prensa

Una de las características que tiene Jurgen Klopp es la simpatía que maneja en cada día durante su ciclo en el Liverpool. El entrenador, que anunció su salida del cuadro inglés al final de la temporada, disfruta sus últimos encuentros al mando de los Reds y vivió otra particular situación durante la conferencia de prensa previa al duelo contra el Arsenal del próximo domingo 2 de enero. Mientras escuchaba la pregunta de un periodista, su celular comenzó a sonar y la cara de sorpresa llamó la atención de todos los presentes.

El alemán intentó mantener toda la concentración posible pero fue imposible en el instante que leyó la pantalla de su móvil. “El dentista está llamando, debe ser algo importante”, reveló con una sonrisa en el rostro para despertar las risas de la gente en la sala. Vale recordar que el director técnico tuvo problemas con su dentadura durante su época como futbolista profesional y tuvo que realizar varios tratamientos para lograr el resultado que expone en la actualidad.

“Yo tenía dolor en los dientes y tuve que tomar medicinas, antibióticos. Ahí le dije de hacer todo de nuevo y arrancamos un largo proceso. No es que vi los dientes de Roberto Firmino y dije, ¡los quiero así! Fue un procedimiento extremadamente largo. La última parte, la que te pasan el taladro, tuve que ir al baño en un momento y cuando me vi en el espejo me di cuenta que fue un punto sin retorno. Ahora tengo que cuidarlos”, explicó en charla con Soccer AM en el año 2019.

Jurgen hoy disfruta de una dentadura impecable gracias al procedimiento que realizó junto al dentista (Foto: Reuters) REUTERS

Es un momento especial en la vida de Klopp, quien viene de comunicar que se irá del Liverpool al final de la temporada. “Me encanta absolutamente todo de este club. Me encanta todo lo relacionado con la ciudad. Me encanta todo lo relacionado con nuestros seguidores. Me encanta el equipo. Me encanta el personal. Me encanta todo. Que aún así tomé esta decisión... Te demuestra que estoy convencido de que es la que tengo que tomar. Es que estoy... ¿Cómo puedo decir esto? Me estoy quedando sin energía”, argumentó su relato.

A lo largo de nueve temporadas, el alemán dejó una marca imborrable en el conjunto Red, donde consiguió siete títulos: una Premier League, una Copa de la Liga, una FA Cup, una Community Shield, una Champions League, una Supercopa de Europa y un Mundial de Clubes.

“No tengo ningún problema ahora, obviamente, creo que ya lo sé desde hace tiempo que tendré que anunciarlo en algún momento. Pero, estoy absolutamente bien ahora. Pero también sé que no puedo hacer el trabajo una y otra y otra y otra vez. Y, después de todos los años que estuvimos juntos y después de todo el tiempo que pasamos juntos, y después de todas las cosas que pasamos juntos, el respeto creció por ti, el amor creció por ti, y lo menos que te debo es la verdad. Y esa es la verdad”, concluyó.