Habilitaron el “estadio más alto del mundo” en Bolivia y la Copa Libertadores se jugará a más de 4.000 metros

Estadio de Bolivia a 4000 metros sobre el nivel del mar busca acreditación para partidos de FIFA

De ahora en más, los equipos clasificados a la Copa Libertadores sumarán un nuevo dolor de cabeza si les toca enfrentarse a un equipo de Bolivia porque la Conmebol oficializó que el Estadio Municipal de El Alto, ubicado a 4.090 metros sobre el nivel del mar, podrá recibir partidos internacionales. Esa autorización se estrenará el martes 20 de febrero, cuando Always Ready reciba al Sporting Cristal de Perú por la segunda de las tres rondas que anteceden a la fase de grupos.

Te puede interesar: El guiño del presidente de la Conmebol a Ángel Di María que enloqueció a los fanáticos de Rosario Central: “¿Después de la Copa América?”

La confirmación sucedió en la noche de este jueves durante una rueda de prensa llevada a cabo por la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, y el presidente de la institución, Andrés Costa, quienes trabajaron en forma conjunta para la causa. Se invirtieron 12 millones de bolivianos (1,7 millones de dólares) para la colocación de las luces en la cancha (no tenía iluminación), una pantalla gigante, el sistema de sonido, las mejoras en los vestuarios, los bancos de suplentes y el túnel de acceso a la cancha. Además, el club se hizo cargo del cambio en el césped, que pasó de sintético al natural, un requisito obligatorio para la habilitación en un campeonato de esta índole.

El análisis positivo realizado por una comisión de la Conmebol que inspeccionó todas las mejoras transformó al estadio alteño como el “más alto del mundo” en el que se juega fútbol de Primera División, ya que supera al Estadio Víctor Agustín Ugarte, localizado en Potosí (3.900 metros) y el Hernando Siles de La Paz (3.650 metros). El reducto del barrio de Villa Ingenio quedó por detrás del Daniel Alcides Carrión, en los 4378 metros de Pasco, Perú, donde caben 12.000 espectadores y donde jugó el Unión Minas, entre 1986 y 2001, cuando estaba en la máxima categoría de ese país. Ahora, solo alberga partidos de la Copa Perú y la liga departamental de Cerro de Pasco.

La publicación de Always Ready por la habilitación recibida al Estadio Municipal de El Alto

“¡Tendremos fútbol internacional! Logramos la certificación de la Conmebol para que el Estadio Municipal El Alto reciba partidos de la Copa Libertadores”, publicó la Alcaldía local en su página oficial de Facebook. Y agregaron: “¡Se juega donde se vive, se juega en El Alto!”. Esta última frase no es casualidad porque la consigna “se juega donde se vive” fue la base de este movimiento para respetar la localía de Always Ready. De otra manera, debía trasladarse al Hernando Siles.

Te puede interesar: La lista de las mejores ligas de fútbol del mundo: el sorprendente lugar de la MLS tras la llegada de Messi y el impacto de Cristiano Ronaldo en Arabia

El permiso continental estuvo acompañado de una serie de sugerencias, las cuales confluyeron en la suspensión de un encuentro de preparación dispuesto para este martes ante The Strongest, que tenía como fin el estreno del nuevo césped. “Será suspendido por recomendación y pedido de nuestro ente superior, Conmebol, con el motivo de garantizar el buen estado del campo de juego para la Copa Conmebol Libertadores en nuestra casa, Villa Ingenio”, rezó el comunicado de Always Ready.

Con aforo para 25.000 espectadores, el escenario de El Alto se sitúa a las faldas de la cordillera de los Andes y es el fortín del Millonario desde 2019, momento en que regresó a la División Profesional boliviana luego de 24 años en categorías inferiores. Tiempo atrás, su antiguo presidente, Fernando Costa, declaró para la BBC Mundo: “Estamos a los pies de los cerros, es como jugar frente a la cordillera”

El estadio de El Alto, Bolivia (EFE/Luis Gandarillas) EFE

Ahora, su actual mandamás, Andrés Costa (hijo de Fernando), celebró la decisión de la casa madre del fútbol sudamericano: “Juntos somos más fuertes. Rendirse es sólo para perdedores. Que viva El Alto, que viva Always”. En una historia en Instagram, añadió que “en este tiempo” aprendió “muchas cosas”, entre ellas que “se juega donde se vive” y que “nada es imposible”. Previo al anuncio, declaró que el conjunto “se hace muy fuerte” en su cancha por el aliento de su público en las gradas, que están muy cerca al campo por la dimensión del terreno de juego, asemejada en esto al mítico estadio brasileño Maracaná, a lo que se suma la altitud. Bajo esas condiciones es “cuando el equipo local juega bien”.

Te puede interesar: El ranking de los 10 jugadores mejores pagos del mundo que reúnen más de 960 millones de dólares

Los más de 800.000 habitantes de la segunda ciudad más poblada de Bolivia (solo es superada por Santa Cruz de la Sierra) podrán seguir de cerca al conjunto del lugar, una necesidad primordial de los fanáticos, ya que la alcandesa había alertado que los dirigentes del equipo no consiguieron captar la atención de la hinchada alteña para que se trasladará hasta La Paz, en desplazamientos que requerían más de una hora de viaje, por lo que las tribunas no se llenaban: “No era factible”.

El equipo alteño participó en tres ocasiones de la Libertadores (2021, 2022 y 2023) y una vez en la Sudamericana (2020), pero siempre utilizó el Estadio Hernando Siles a 3.650 metros sobre el nivel del mar.

Se suspendió el amistoso entre Always Ready y The Strongest por recomendación de Conmebol

En 2016, el presidente de ese entonces en Bolivia, Evo Morales, había destacado las condiciones del estadio, que aún estaba en construcción y se inauguró en 2017: “He tenido que supervisar por helicóptero, una vueltita, nuestro estadio en la ciudad de El Alto. Nuestro estadio no va a ser más grande que el Hernando Siles, pero va a ser más moderno”. Ese área tiene un clima frío de alta montaña con un promedio anual de 8.1°C de temperatura. Las nevadas pueden suceder cualquier día del calendario, según contó la Conmebol años atrás.

Always Ready jugará por “primera vez” en su casa por la Copa Libertadores el 20 de febrero próximo contra Sporting Cristal desde las 21:30 (hora argentina) y, siete días después, viajará a Perú con el objetivo de avanzar a la tercera fase, última ronda anterior a la definición de los clasificados a la fase de grupos. El equipo dirigido por Óscar Villegas se reforzó en las últimas semanas con el brasileño Wesley ‘Tanque’ da Silva, los ecuatorianos Luis Caicedo y José Carabalí y el guardameta de la selección venezolana Alain Baroja.

El comunicado completo de Always Ready

El Club Always Ready informa que el partido contra The Strongest será suspendido por recomendación y pedido de nuestro ente superior, Conmebol, con el motivo de garantizar el buen estado del campo de juego para la Copa Conmebol Libertadores en nuestra casa, Villa Ingenio. Ofrecemos nuestras más sinceras disculpas por la cancelación del evento. Las personas que adquirieron sus entradas pueden solicitar la devolución del dinero en los puntos de venta autorizados.