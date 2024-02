River aceleró en el mercado: la revisión médica de Sant’Anna, el otro refuerzo que está cerrado y la frase de Demichelis sobre Luciano Rodríguez

El aluvión de lesionados en un puñado de días obligó a River Plate a pisar el acelerador en el mercado de pases y ante eso cerró a dos refuerzos. Mientras se espera el desenlace por Rodrigo Villagra, a primera hora de este jueves el lateral Agustín Sant’Anna se realizó la revisión médica para luego ponerle la firma oficialmente a su contrato con la entidad de Núñez.

El futbolista de 26 años presionó en Defensa y Justicia para conseguir esta transferencia al Millonario, a punto tal que ayer se ausentó del triunfo 3-0 de su ex equipo ante Platense. “El chico me dijo que se sentía confundido, muy confundido. Estaba en una situación complicada, en la cual no podía jugar. Entonces yo no lo puedo exponer a una situación en la cual él no quiere estar”, explicó el entrenador del Halcón Julio Vaccari sobre la ausencia del uruguayo, quien horas más tarde se sometió a los chequeos médicos para arribar al club de Núñez.

En Florencio Varela recibirán una suma cercana a los 3 millones de dólares netos por el pase del ex Defensor Sporting de Uruguay, que firmará un vínculo hasta el 2027. Hay que recordar que el Halcón había anunciado hace dos meses la compra definitiva de Sant’Anna con un contrato por tres temporadas, luego de tenerlo cedido a préstamo por un año en el club: la operación habría rondado los 700 mil dólares.

El lateral inició su carrera en Cerro de su país, emigró a Nacional en el 2019 pero no encontró espacio y relanzó su camino en Deportivo Maldonado. Tras una temporada allí, desembarcó en la segunda división para militar en Defensor Sporting, que rápidamente retornó a la máxima categoría. En total, acumuló 61 partidos oficiales y seis goles en el elenco de Parque Rodó antes de emigrar a Argentina. Si bien se rumoreó que está en el radar de Marcelo Bielsa para la selección uruguaya, hasta el momento sólo registró apariciones en la Sub 20 durante el 2017.

“Los refuerzos fueron siendo necesarios por la cantidad de lesiones que tuvimos. Habíamos arrancado el año con 24 jugadores profesionales de campo. Sufrimos cantidad de contratiempos y la dirigencia sigue trabajando para terminar de redondear un gran plantel, que no tengo dudas que cuando se recuperen los lesionados, más los chicos que van a llegar, vamos a hacer un gran plantel. Después hay que ponerse la camiseta de River y demostrar personalidad y jerarquía. Ahí estaremos nosotros para rodear a todos los que se integren y tratar de sacarles el mejor provecho”, explicó en las últimas horas Martín Demichelis tras vencer 2-0 a Barracas Central.

Todo está encaminado también para que con el correr de las próximas horas la imagen de Sant’Anna en el Centro Médico se repita pero con Rodrigo Villagra de protagonista. El club cerró con Talleres de Córdoba una negociación que rondaría alrededor de 8 millones de dólares, además del 15% del pase de Federico Girotti y el 10% del lateral Alex Vigo.

El jugador de 22 años, que nació en las juveniles de Rosario Central, arribó a Córdoba en 2021 luego de disputar un puñado de partidos como profesional en el Canalla. Por entonces pagó una suma que habría rondado el millón y medio de dólares.

Rodrigo Villagra firmaría en las próximas horas (Foto: Hernan Cortez/Getty Images)

El otro foco todavía abierto en Núñez está sobre el atacante uruguayo Luciano Rodríguez, quien parecía que finalmente emigraría al Feyenoord de Países Bajos tras su breve paso por el Preolímpico con la Sub 23 de Uruguay –quedaron eliminados en fase de grupos a falta del último partido ante Argentina este viernes–.

Sin embargo, esas tratativas se dilatan y hasta al propio Demichelis le plantearon en su última conferencia si quería enviarle un mensaje público al delantero uruguayo de 20 años que brilla en el Liverpool de su país. “A Luciano Rodríguez lo conozco únicamente a través de la televisión, no me voy a comprometer con un nombre al cual no conozco en presencia y jugar con su persona. El esfuerzo que está haciendo la secretaría técnica y la institución es enorme para que terminemos teniendo un grandísimo plantel”, aclaró Micho. El diario neerlandés 1908 informó que el Feyenoord “no pudo cerrar a tiempo el acuerdo”, aunque todavía “sigue interesado” en el delantero. Sin embargo, el reloj corre al equipo europeo: el mercado allí cerrará en las próximas horas.

El atacante nacido en el 2003 se inició en Progreso de su país y arribó el año pasado al Liverpool uruguayo tras militar en la segunda división la temporada previa. Anotó 9 goles en 34 presencias en ese club. “Es un futbolista que tiene toda la capacidad para elegir a donde quiera ir. Es un jugador con el que no hay que apurarse. Seguramente él elegirá a donde quiere ir. No sabemos si seguirá o no. Existe la posibilidad de que se vaya. Van a pasar muchas cosas en las próximas horas y allí se definirá”, afirmó el presidente de ese club José Luis Palma, según difundió el medio Referí.