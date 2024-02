6 frases de Martín Demichelis tras el triunfo de River ante Barracas: de la “esperanza” por Ruberto y Mastantuono a los refuerzos

Martín Demichelis se sentó con otro semblante en la sala de conferencias del estadio de Lanús. A diferencia de lo ocurrido en el empate ante Argentinos, su River Plate le había ofrecido más argumentos para sonreír en la victoria 2-0 ante Barracas Central, la primera en la Copa de la Liga. Al Millonario le costó quebrar al Guapo, pero lo hizo en el segundo tiempo, con la frescura de sus jóvenes promesas (Franco Mastantuono, titular, y Agustín Ruberto, autor del segundo gol), y el sostén de sus referentes Franco Armani -clave al tapar tres pelotas) y Miguel Borja, gestor del primer grito. Todo, en medio de la epidemia de bajas por lesiones y ausencias a raíz de las citaciones al Preolímpico.

Te puede interesar: Gambetas, personalidad y peligrosos remates: así fue el debut de titular de Mastantuono en River Plate

“Estas victorias se valoran muchísimo, el plantel está haciendo un gran esfuerzo ante todos los contratiempos. Los grandes se están haciendo responsables, con el nivel de Armani, Nacho terminó entero, Borja con un gran comienzo de año”, elogió a sus lugartenientes. Y luego a sus pollos. “Es muy esperanzador. Agustín -Ruberto- incluso se expresó en la red. Me emociona como entrenador darles oportunidades a chicos y que vayan sumando experiencia”, dijo quien además hizo debutar a Ian Subiabre, otro de los destacados con la selección argentina en el Mundial Sub 17.

“Todo el año pasado nos hemos ocupado de mirar abajo. Está con nosotros Tobías Leiva y jugó la mayoría del año en Cuarta. Lo hacemos de forma conjunta con la institución. Ian Subiabre, Mastantuono, pusieron sus prestaciones en el Mundial y decidimos que estén en la pretemporada. Si Ramón (Díaz) no hubiese confiado en mí en su momento, hoy no sería profesional. A mí me gusta darles la confianza a los chicos, están copiando a los grandes. Y, cuando estén todos de vuelta, intentaremos seguir aprovechando la mixtura de profesionales y jóvenes”, amplió el concepto.

* El mercado de pases de la Banda, según Micho

Te puede interesar: Agustín Ruberto gritó su primer gol en Primera en la victoria de River Plate ante Barracas: “Mi sueño es salir campeón con esta camiseta”

Respecto al cotejo, hizo su análisis. “En el primer tiempo tuvimos muchas aproximaciones, nos faltó estar más certeros en el tercio final del campo. Es normal en el comienzo de temporada. Arrancamos un segundo tiempo más lento, era friccionado, cortado, y gracias a Dios llegó el gol. Después se abrió un poquito más y tuvimos alguna que otra chance, incluso el gol de Agustín nos dio más tranquilidad en el resultado. Hay cosas para mejorar y seguir buscando el funcionamiento, para el fin de semana vamos a recuperar algunos chicos”, señaló pensando en el choque del domingo ante Vélez.

OTRAS DEFINICIONES DE DEMICHELIS

Te puede interesar: 5 frases de Martín Demichelis tras el empate de River: la ola de bajas, los refuerzos, su relación con Enzo Pérez y los debuts de Mastantuono y Ruberto

Los nuevos: acordaron su llegada Rodrigo Villagra y Agustín Sant’Anna y el club busca un punta

“Los refuerzos fueron siendo necesarios por la cantidad de lesiones que tuvimos. Sufrimos cantidad de contratiempos y la dirigencia sigue trabajando para terminar de redondear un gran plantel. Después hay que ponerse la camiseta de River y demostrar personalidad y jerarquía. Ahí estaremos nosotros para sacarle el mejor provecho a los que lleguen”.

Nuevo balance de su primer año en el banco del Millonario

”El año pasado hemos alcanzado por momentos el River que queremos, que sea protagonista, con el dominio del juego, generando llegadas, haciendo goles... Fue el equipo que más goles hizo, el que más ganó, el que dominó la tabla general... Me hubiese gustado también ser el equipo menos vencido, pero San Lorenzo nos superó. Mi deseo es que River sea protagonista todos los partidos, el fútbol argentino es muy difícil. Cuando estemos todos, seremos un gran plantel”.

El desafío de la Copa Libertadores

“La Libertadores es el sueño de todos los hinchas, pero este club te exige ser protagonista en todas las competiciones”.

* Las principales acciones en el triunfo de River