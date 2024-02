Giro inesperado en la subasta de la mítica servilleta donde Messi firmó su primer contrato con el Barcelona: “Voy a hacer lo posible para que fracase”

Lionel Messi firmó su primer contrato en una servilleta (BarcelonaFC)

El 14 de diciembre de 2000 fue un día clave en la joven carrera de Lionel Messi. En esa jornada, el secretario técnico del Barcelona, Carles Rexach, se comprometió a concretar el fichaje de Lionel Messi con la entidad española. Las firmas rubricadas en una servilleta transformaron un endeble papel en una reliquia de la historia del fútbol, cuyo destino se definirá a través de una subasta en una decisión controversial que causó el enojo de uno de los participantes en ese famoso cónclave.

Josep María Minguella concedió su testimonio para el programa Tiempo de Juego emitido en la radio COPE de ese país y comunicó su postura luego de haber participado directamente de esa reunión que finiquitó el arribo de Leo a un club del cual se fue en 2021: “Tengo un cabreo importante porque esto no se hace”. A continuación, se refirió a la intervención de Horacio Gaggioli en la determinación tomada sobre ese preciado objeto, ya que esta persona era uno de los representantes del 10 en aquel momento: “La servilleta se la quedó Horacio, que era el representante de Messi. Yo siempre he defendido que se entregase al Barcelona para que estuviese en el museo y la gente la pudiese ver. He pasado un día duro porque no lo entiendo”.

En este sentido, tomó una elección intransigente frente a la realización de este procedimiento organizado por Bonhams, según había comunicado este miércoles el diario La Vanguardia: “Voy a hacer todo lo posible para que fracase. Y si no lo puedo detener espero que el dinero vaya para los más necesitados y no para el bolsillo de un aprovechado”.

“La servilleta se firmó porque la familia de Messi llevaba un mes en un hotel y los directivos del Barcelona de aquella época tenían sus dudas. Pasaban los días y no aparecía ninguna solución, hasta que hablé con Carles Rexach. Charly organizó un partido aquella tarde donde vimos que Messi era muy bueno y no pedían ningún traspaso por él”, sentenció Minguella.

La servilleta con el compromiso que Carles Rexach firmó en nombre del Barcelona para contratar a Lionel Messi

La subasta se llevará a cabo entre los días 18 y 27 marzo y estará a cargo de la compañía británica especializada en la venta de artículos únicos y de colección. Según lo arrojado por el periódico español, se aguarda que el precio de salida de este producto se encuentre en una cifra cercana a las 300.000 libras (USD 382.000).

La servilleta, que estuvo guardada en una caja fuerte durante años, es ofrecida en nombre de Gaggioli, quien sugirió que ese trozo de historia debería colocarse en el museo del Barcelona, como declaró en una entrevista para Infobae en 2018: “Creo que debería estar allí, en un lugar preferencial junto a los balones de oro de Messi, ya que ese papelito es el que le cambió la historia contemporánea al club”. Sin embargo, las conversaciones no prosperaron y el Blaugrana deberá pulsar frente a otros posibles compradores si quiere quedársela.

El insólito contrato rubricado hace más de dos décadas en el Club de Tennis Pompeia ocurrió al mismo tiempo de que la familia del campeón del mundo se impacientaba porque no tenía una respuesta oficial del club para quedarse con el prometedor talento de la Pulga. Allí, en un gesto cargado de audacia y compromiso, Rexach escribió un mensaje en una servilleta frente a Josep Maria Minguella y Horacio Gaggioli.

“En Barcelona, a 14 de diciembre del 2000 y en presencia de los Sres. Minguella y Horacio, Carles Rexach, secretario técnico del FC Barcelona, se compromete bajo su responsabilidad y a pesar de algunas opiniones en contra a fichar al jugador Lionel Messi siempre y cuando nos mantengamos en las cantidades acordadas”, decía el acuerdo preliminar que fijó el inicio de su fuerte relación con Barcelona, institución en la que Lionel Messi ganó 34 títulos.