Nuevo escándalo con Marcus Rashford: los detalles de la “furiosa pelea” con su novia por una acusación de infidelidad

Fue multado por USD 800.000 (REUTERS/Carl Recine)

La influencia de Marcus Rashford en el cierre de la pasada temporada fue vital para la coronación del Manchester United en la Copa de la Liga de Inglaterra, ya que anotó uno de los goles de la final con victoria 2-0 ante Newcastle, pero su actualidad ha bajado drásticamente con niveles muy bajos y en las últimas horas fue sancionado con una multa económica de USD 800.000 por ausentarse de un entrenamiento tras una maratónica sesión de 12 horas bebiendo tequila.

El diario inglés Daily Mail ofreció mayores detalles de lo sucedido dentro de una habitación del hotel Fitzwilliam, ubicado en la capital de Irlanda del Norte, Belfast. La nota firmada por el periodista James Fielding afirmó que el atacante de 26 años mantuvo “una furiosa pelea a las 3 de la madrugada con su novia francesa, la echó de la habitación de un hotel cinco estrellas y tiró su ropa al pasillo después de que ella le acusara de besar a otra mujer en un club nocturno”.

Un testigo relató lo ocurrido en charla con MailOnline: “Marcus y su grupo volvieron al hotel pasadas las 2 de la madrugada y subieron a su suite. Estaba con una mujer que yo creía que era su novia y que se quedaba con él. Pero, de repente, hubo mucho ruido y se alzaron las voces cuando, al parecer, ella empezó a acusarle de haber besado a otra mujer en la discoteca Thompsons Garage. Le gritaba y le acusaba de no respetarla”.

“La seguridad de Rashford intervino y la sacó de la suite, y no la dejó volver a entrar. El ruido despertó a los invitados. El propio Rashford tiró todas sus cosas al pasillo y le cerró la puerta. Al final tuvo que ir a recepción llorando y pidiendo una habitación separada”, manifestó la persona entrevistada. Y añadió: “Está claro que Rashford disfrutó en Belfast, pero lo extraño es que lo pagara todo con fajos de billetes que guardaba en una bolsa de lona”. El futbolista reservó el miércoles una habitación que costaba 1.500 libras por noche (USD 1.900) en el establecimiento y se alojó el jueves por la noche, según constó el periódico.

Acumula cuatro goles y seis asistencias en 26 partidos de la temporada (REUTERS/Carl Recine)

Esto sucedió a pocas horas de que la camarera, Sarah Adair, haya brindado más detalles de la estadía de Rashford, de quien afirmó en el matutino The Sun que tenía “la misión de emborracharse” y había decidido no asistir al entrenamiento del viernes con los Diablos Rojos: “Estaba con dos hombres y dos mujeres. Una era claramente una amiga y la otra chica era francesa y muy hermosa. Ella parecía estar con Marcus por la forma en que interactuaban. Ella le tocaba la rodilla y él le tocaba el brazo, pero por la conversación se notaba que no se conocían tan bien. Era como si acabara de conocerla”.

En su narración, la mujer señaló que fue invitada por el jugador para salir con ellos en la noche del jueves y reveló que el delantero bebió chupitos de tequila y cócteles antes de desplomarse en la cama de un hotel: “Tuve que levantarlo y colocarlo en la cama. Estaba completamente vestido y creo que se desmayó así. Ni siquiera se metió debajo de las sábanas”. A las 5.30 de la mañana del viernes, el futbolista voló de vuelta a Manchester en un jet privado, no sin antes llamar a su club a las 8 de la mañana para expresar que estaba demasiado enfermo para asistir a la práctica.

Esa mentira nunca tuvo peso por la viralización de imágenes que lo mostraron en una situación comprometedora y que lo llevaron a perderse el duelo del domingo con victoria ante Newport County por los 16avos de final de la FA Cup, en lo que fue el regreso del equipo a la competencia oficial después de dos semanas. “Es un asunto interno. Yo me ocuparé de ello”, comentó el entrenador Erik ten Hag por el caso particular del punta, quien asistió a Belfast para visitar a su amigo Ro-Shaun Williams (fichado por Larne FC).

Wayne Rooney es uno de los ídolos de Rashford (Paul Gilham/Getty Images)

El episodio obligó a una reunión con el DT y el director de fútbol del United, John Murtough, donde Rashford expresó su arrepentimiento. La institución dio cerrado el asunto, permitirá su participación en el partido de este jueves desde las 17.15 (hora argentina) ante Wolves como visitante en la Premier League y se mostró dispuesta a ofrecer asesoramiento profesional físico y mental, aunque él debe definir si lo acepta o no.

Una de las glorias de la entidad de Manchester, como lo es Wayne Rooney, fue interiorizado en el asunto con el objetivo de colaborar en la mejora del joven: “La gente que rodeaba a Marcus creía que una solución podría ser preguntarle a Wayne si sería lo suficientemente bueno para contactar a Marcus directamente y ofrecerle apoyo”. Una fuente añadió en el diario The Sun: “Wayne estaba muy feliz de poder ayudar. Marcus siempre ha admirado a Wayne (es uno de sus ídolos), por lo que estaba muy feliz de saber de él”.

Además, David Beckham y Rio Ferdinand se pusieron en contacto para ofrecerle consejos, y este último exhibió sus opiniones en el podcast Five: “Tienes que tener esa autoconciencia... Si vas a entrenar un viernes y vuelves por la mañana, no es la preparación adecuada, si hablamos de deportistas de élite. Esa es la primera pregunta que me hago. Yo diría que no”.