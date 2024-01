Revelaron los detalles de la descontrolada noche de Marcus Rashford, estrella del Manchester United: bebió tequila por 12 horas y recibió una multa impactante

Una estrella del Manchester United se emborrachó antes de un partido

En un reciente giro de eventos que ha sorprendido a la comunidad deportiva, Marcus Rashford, la estrella del Manchester United, se vio envuelto en un escándalo tras pasar una noche de excesos en Belfast (Irlanda del norte). La noticia, que captó la atención de medios internacionales, reveló detalles sobre la conducta del delantero, llevando a interrogantes sobre su profesionalismo.

La cadena de sucesos comenzó cuando el futbolista de 26 años decidió embarcarse en una maratónica sesión de 12 horas bebiendo tequila, que culminó con su desmayo a las 3 de la mañana, según detalló el diario británico The Sun. La historia oficial que difundió inicialmente el club de Old Trafford indicaba que el delantero estaba enfermo y, por ende, no había podido participar en el entrenamiento, ausentándose así del triunfo 4-2 del Manchester United ante el Newport County por la cuarta ronda de la FA Cup.

Ante la prensa, el técnico Erik ten Hag se limitó a comentar sobre la situación de Rashford, diciendo: “Es un asunto interno. Yo me ocuparé de ello”. Sin embargo, los medios ingleses dieron detalles de lo sucedido, desatando un verdadero escándalo. Además de la sanción deportiva, el futbolista fue multado económicamente por Manchester con una cifra cercana al millón de dólares (800 mil dólares).

La explicación oficial del club en la voz de su entrenador no pudo evitar que salieran a la luz detalles comprometedores de la noche en cuestión, gracias a las declaraciones de Sarah Adair, una camarera que participó de la velada y quien afirmó que Rashford tenía “la misión de emborracharse” y había decidido no asistir al entrenamiento del viernes.

“Estaba con dos hombres y dos mujeres. Una era claramente una amiga y la otra chica era francesa y muy hermosa”, afirmó en diálogo ante The Sun y agregó: “Ella parecía estar con Marcus por la forma en que interactuaban. Ella le tocaba la rodilla y él le tocaba el brazo, pero por la conversación se notaba que no se conocían tan bien. Era como si acabara de conocerla”.

La camarera también reveló que el futbolista bebió chupitos de tequila Patrón y cócteles antes de desplomarse en la cama de un hotel, completamente vestido, cerca de las 3 de la madrugada. Rashford incluso accedió a posar para una foto con la condición de que el manager de Sarah le permitiera irse temprano.

“Pensé que estaba bromeando. Mi jefe estuvo de acuerdo”, comentó Sarah, quien decidió sumarse a la fiesta ya que “nunca antes había salido con un futbolista de la Premier League , así que pensé: ‘¿Por qué no?’. No sabía lo extraño que sería”. Lo que sí había asumido fue que el jugador inglés “Había decidido que no iba a entrenar el viernes. No tenía planes de volver a casa esa noche”.

Comenzaron a circular algunas fotos en las redes sociales

Tras terminar su turno laboral, y cerca de las siete de la tarde, Sarah le envió un mensaje a un miembro del personal de Rashford tal como lo habían acordado, pero no fue hasta las 9:40 cuando un guardia de seguridad la fue a buscar en una camioneta Mercedes.

Una vez que llegó al lugar, vio al futbolista con su grupo de amigos y varias mujeres. “Marcus tenía confianza pero también parecía un poco tímido. Es como si realmente no supiera quién es. Da la sensación de que piensa: ‘Soy futbolista, tengo mucho dinero y puedo hacer lo que quiera’. Sus amigos lo trataban como si fuera un Dios”, consideró.

“Estaban bebiendo tequila y pasándose una botella. Él también pidió una ronda de limoncello. Claramente tenía la misión de emborracharse”, añadió la testigo, a quien no le sorprendió que se haya perdido el entrenamiento al día siguiente: “Él debía haber sabido que no estaría en condiciones de jugar al fútbol”, relató la camarera.

Finalmente, Sarah Adair describió la noche como “extraña” y detalló cómo Rashford exhibió comportamientos impulsivos, incluyendo el lanzamiento de enormes fajos de billetes al suelo. Se estima que había entre 8.000 y 10.000 libras en efectivo (entre 10 mil y 12 mil dólares). La noche llegó a su fin cuando tuvo que ayudarlo a acostarse después de que este se cayera y no pudiera levantarse por sí mismo.

“Tuve que levantarlo y colocarlo en la cama. Estaba completamente vestido y creo que se desmayó así. Ni siquiera se metió debajo de las sábanas”, sentenció

Después de esta noche en Belfast, donde visitó a su amigo Ro-Shaun Williams (Larne FC), Rashford regresó a Manchester en un vuelo privado que tomó a las 7 de la mañana. La consecuencia de sus acciones no se hizo esperar, ya que se enfrenta a una posible multa de más de 800 mil dólares, lo que corresponde a dos semanas de su sueldo, además de haber sido apartado del último encuentro del United.