Dieron a conocer un audio inédito de Diego Maradona: su reacción cuando le preguntaron cuánto pesa la Copa del Mundo

Factura Broun dio a conocer un audio desconocido de Maradona

Diego Maradona tenía una réplica de la Copa del Mundo en una repisa de la sala de su casa en las afueras de La Plata, sobre la ruta 2. Nadie la podía tocar, sólo él, porque “muy pocos saben cuánto pesa”. Esa broma la aplicaba incluso con sus dirigidos. Jorge Broun, su arquero en su última etapa en Gimnasia La Plata, edificó una profunda relación con Pelusa. Y ese tema se transformó en un ida y vuelta permanente.

El actual guardameta de Rosario Central, de 37 años, dio a conocer un audio inédito del campeón del Mundial 86 con la selección argentina hablando sobre aquel tópico. Fue el el programa Todo pasa, por Urbana Play.

“Yo le pregunto ‘decime cuánto pesa’”, prologó Fatura, antes de acercar su teléfono móvil al micrófono y regalarle a la audiencia la voz del astro, que atesora en su archivo. “No te lo voy a decir. Porque vos vas a sacar rédito de alguna matufia que hacés, vas a jugar el peso de la Copa”, se escucha que lo aguijonea el Diez.

“Igual lo googleamos, son seis kilos”, bromeó Matías Martin, al frente del ciclo. Tal era el vínculo entre el arquero y el DT, que estuvo presente en su último cumpleaños. Y en su estelar actuación en la Copa de la Liga que ganó Central, le pidió ayuda a Pelusa. En cada serie de penales, resultó decisivo.

Su desembarco en el Bosque partió de un llamado telefónico. “Fatu, hoy me levanté muy contento porque hablé con el presidente del club (Gabriel Pellegrino) y le dije que te quería a vos. Como me dijo que estaba todo bien, el 2 de enero te espero en Estancia Chica para arrancar la pretemporada. Después vamos a festejar con una copita de champagne”, le dijo. Y jamás pudo decirle que no (ni lo pensó).

Diego y Fatura, en el tiempo compartido en el Lobo

“Nos reíamos mucho. Eran bromas por su pasado en Newell’s que nos llevaron a tener una relación muy linda. No puedo decir que éramos amigos, pero mantuvimos una unión muy afectiva. Una vez, antes de jugar en el Gigante de Arroyito, yo trataba de bajarle los decibeles al partido y él cayó a la concentración con una gorra de Newell’s. Quería que me la pusiera para sacarse una foto conmigo y gastarme, pero no lo dejé. Y de esas tenía miles”, supo recordar el ídolo del Canalla, en diálogo con Infobae.

Él tenía un aura y un magnetismo que eran únicos. Con sólo su presencia cambiaba el ambiente. Todavía disfruto de haber sido uno de los privilegiados que pudo conocerlo personalmente y compartir momentos inolvidables”, subrayó. El audio que compartió es la confirmación de sus palabras.