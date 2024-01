Tenso cruce en el empate entre River y Argentinos: el desafiante festejo de Montiel que provocó la ira de Borja

Parecía que River Plate le iba a ganar a Argentinos Juniors en su debut en la Copa de la Liga Profesional, pero en el final Santiago Montiel igualó con un golazo para el equipo de La Paternal. El defensor es primo de Gonzalo Montiel e hizo Inferiores en club de Núñez. Luego de su tanto tuvo un provocador festejo que generó la bronca de Miguel Borja, quien abrió el marcador con otra anotación de alta factura.

Argentinos había hecho un partido aceptable pese a estar abajo en el marcador y a los 83 minutos Montiel recibió por la derecha, gambeteó dos veces a Enzo Díaz, luego a Paulo Díaz, y desde el piso sacó un zurdazo que venció la resistencia de Franco Armani. Fue un baldazo de agua fría para River Plate y la conversión de Montiel enmudeció al Estadio Monumental que otra vez lució con un lleno total.

La provocación de Santiago Montiel y la bronca de Miguel Borja

Tras su tanto, Montiel corrió hacia una de las plateas y le mostró su camiseta a los hinchas locales. Esto hizo estallar la furia en Borja, que buscó al lateral izquierdo de 23 años y lo agarró de su camiseta. Se sumaron otros futbolistas locales como Paulo Díaz, quien también lo agarró a Montiel. Luego llegó el capitán Armani, que quiso separar y bajar las tensiones. Ahí intervino el árbitro Darío Herrera, que amonestó al jugador del Bicho.

“Ellos se encontraron en una jugada individual”, dijo Borja en diálogo con TNT Sports. El colombiano después se refirió al cruce con Montiel: “A uno no le gusta que le marquen y eso queda en la cancha”. “Queremos que respeten a nuestra gente”, agregó en los micrófonos de ESPN.

En tanto que Montiel también dijo lo suyo: “Uno nunca se imagina vivir esto. Hice todas las Inferiores en este club hasta Reserva y soy hincha de este club. El festejo es por las emociones encontradas por todo lo que viví. Se me pasó por la cabeza mi familia, mi pareja, mi bebé que está en camino”, le manifestó a TNT Sports.

Sobre los malos momentos, recordó que “una de las que no fueron lindas fue cuando me fui de acá que estuve un montón de tiempo entrenando solo y Argentinos Juniors me abrió las puertas. Es un club que me está dando todo”. Al elenco de La Paternal se sumó a principios del año pasado y suma 46 partidos, 2 goles y 7 asistencias.

Santiago Montiel contó su salida de River Plate y pidió perdón por su provocador festejo

De su desafiante celebración esgrimió que “fue solamente un festejo”, pero aclaró que “si la gente y los jugadores lo tomaron mal les pido disculpas”. Cuando le preguntaron si aún quería a River Plate, fue tajante: “Obvio, siempre”.

Además, respecto de su golazo explicó que “me salió Enzo Díaz, pensó que iba a ir para adentro, fui hacia afuera, luego enganché para adentro y me quedó para pegarle”.

Además, contó que se mensajeó con su primo. “Me escribió antes del partido y me dijo que lo iba a ver. Ahora no sé si me va a escribir y porque quizá se enojó”, dijo con una sonrisa.

“Eso ya pasó, quedó en el pasado y ya aprendí. Si Borja no me venía a decir nada el árbitro no me amonestaba. Son cosas que quedan en la cancha. Me preguntó por qué le festejaba a la gente, pero le dije que no quise provocar a nadie. Como estaba el partido, las revoluciones altas. Se lo tomaron a mal, pero no quise provocar a nadie”, aseguró en diálogo con ESPN.

Luego de este empate inicial ambos jugarán este miércoles. Argentinos recibirá a Riestra, desde las 17. Mientras que River Plate visitará a Barracas Central, a partir de las 21.30.