La frase de Nick Kyrgios sobre su retiro que impactó al tenis: el trabajo que buscaría conseguir para viajar por el mundo

ARCHIVO - El australiano Nick Kyrgios durante una rueda de prensa previo al torneo de Wimbledon, el domingo 2 de julio de 2023. (Florian Eisele/Pool Foto vía AP)

Nick Kyrgios es uno de los tenistas con mayor talento dentro del circuito profesional de la ATP. Sin embargo, en muchas ocasiones terminó en el centro de la escena producto de sus acciones dentro y fuera de las canchas. Durante una entrevista con el periódico Nine, el australiano develó que está “considerando retirarse” y remarcó que no está interesado en representar a su país en los Juegos Olímpicos de París 2024.

En el último tiempo el oriundo de Canberra se perdió varios torneos producto de las lesiones de rodilla y muñeca. “La realidad es que hay una parte de mí que sabe que mi tiempo en el deporte puede haber terminado. Y estoy de acuerdo con eso”, comentó el deportista de 28 años. “Estoy en una encrucijada en mi carrera y he llegado a un punto en el que la vida después del tenis es una perspectiva que me entusiasma. Sé que puedo ser uno de los mejores del mundo y ganar torneos importantes, si mi cuerpo me lo permite. El fuego todavía arde, pero no es mi todo”, añadió.

El ex número 13 del mundo sugirió que, en cambio, podría “viajar por el mundo ganando mucho dinero comentando sobre el deporte, haciendo cosas como las que hago ahora en mi programa de entrevistas, entrevistando a personalidades como Gordon Ramsay y Mike Tyson”. El finalista en Wimbledon 2022 (cayó ante Novac Djokovic) y ganador del Abierto de Australia junto a Thanasi Kokkinakis en dobles (vencieron a Matthew Ebden y Max Purcell) recalcó que “incluso a los jugadores del circuito les encantaría hacer lo que estoy haciendo ahora”.

Por otra parte, el Australiano dejó en claro que no ronda en su cabeza la idea de defender los colores de su bandera en los próximos Juegos Olímpicos. “Una cosa te garantizo... no estaré disponible para los Juegos Olímpicos. Quería jugar para mi país, no puedo decir que todavía tenga ese deseo. Y seamos honestos, tampoco sentí exactamente que Australia quisiera que yo la representara. Ya lo he dicho antes, a menudo me siento más como en casa lejos de casa”.

Nick Kyrgios entrevista a Novak Djokovic (REUTERS/Issei Kato)

Quedar fuera de la delegación que formó parte de Río 2016 es una herida que no ha cicatrizado para Kyrgios, quien criticó la forma en que fue tratado por el Comité Olímpico Australiano y la ex jefa de la comitiva Kitty Chiller. ”Que me prohíban representar a mi país por motivos de comportamiento es algo que no puedo olvidar”, relató. En su momento, Chiller comentó que el accionar del tenista dentro y fuera de la cancha demostraba que no “entendía lo que significa ser un atleta olímpico australiano”.

Aunque en su cabeza está la intención de estar presente en los Grand Slam de Wimbledon y el US Open, las molestias en su muñeca aún persisten, por lo que “no es una garantía” su participación.

“El deporte es entretenimiento y me gusta pensar que he montado un espectáculo. Pero el telón tiene que cerrarse en algún momento”, contó el oceánico, quien ha estado comentando en el Abierto de Australia de este año. Por ejemplo, realizó la entrevista posterior al partido de Novak Djokovic, actual número uno del planeta, en su victoria en cuartos de final sobre Taylor Fritz.