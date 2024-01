“Tu problema es que pensás mucho”: la reflexión de Sabella que cambió la carrera de un futbolista argentino

Sebasitán Domínguez y la reflexión de Alejandro Sabella sobre la inconsciencia

Sebastián Domínguez actualmente se encuentra afincado en México mientras aguarda una propuesta que lo seduzca para iniciar su camino como director técnico principal luego de ser ayudante de campo de Hernán Crespo. En medio de este contexto, el ex marcador central concedió una entrevista con Todo Pasa, programa que se emite por Urbana Play, y entre recuerdos de su exitosa carrera repasó una interesante reflexión que le planteó el fallecido entrenador Alejandro Sabella sobre la inconsciencia y cómo puede ser un factor beneficioso dentro de la carrera de un deportista.

El ex futbolista de Corinthians, Vélez y Estudiantes de La Plata comenzó su relato valorando el factor innato de algunos jugadores, citando el caso de Julián Álvarez, clave para Lionel Scaloni en el Mundial de Qatar 2022 y actual figura del Manchester City.

“Hoy yo veo la carrera de Julián Álvarez y digo: ‘El pibe algo tiene’. Hay algo innato que no te lo enseñan, algo que tenés que estar preparado para esa milésima de segundo que es plata o mierda. Hay tipos que tienen algo más y ven algo más. Tienen alguna sensibilidad que tal vez no la sepan explicar. No solamente están tocados por la varita”.

Estas palabras lo llevaron a rememorar una enseñanza que le dejó el DT de la selección argentina en Brasil 2014. “Sabella una vez me lo dijo excelente. En la Selección íbamos a jugar contra el Brasil de Ronaldinho, Neymar. Ellos eran todos crack de Europa y nosotros pibes de Argentina. Que en algún momento podíamos dar el salto, pero chicos que competíamos en Argentina. Me acuerdo que un día me dice ‘Tu problema es que pensás mucho. Pensás mucho y le das vuelta a las cosas’. El otro día vi Un Cuento Chino, de Darín. El pensamiento rumiante. Una escena hermosa cuando le van a pedir clavos y le dicen ‘dame 200 gramos’. Y le da una bolsa. El tipo le dice ‘¿cómo sabés que hay 200 gramos de clavos?’. Darín lo pesa y le dice ‘tenés razón, hay 205 gramos. Me equivoqué’. La escena sigue, se va a la noche y mientras corta los tomates dice ‘200 gramos de clavo..’. Y al otro día se levanta y ‘cómo sé…’. El tipo no la corta nunca. Y es un desgaste energético muy grande. Y Sabella me decía ‘Vos sos esa clase de tipo, el que piensa así’”, rememoró.

“Él me decía por ahí el Fideo, por ahí el Kun. Bueno, Messi está a otro nivel. Pero me dice: ‘¿Por qué pensás que esos pibes son así, y tan rápido llegaron a otro lugar?’. Hay un grado de inconsciencia, que no es malo. Es un grado de inconsciencia que los blinda. Vos les das un par de botines, o un par de alpargatas y los ponés a jugar en un campito o en una final de Champions y es igual”, remató.