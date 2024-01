Renunció el vicepresidente de Racing tras nueve años en el club

La Academia sufrió una baja de peso en la cúpula dirigencia

El cuadro político de Racing se reconfiguró en las últimas horas: el vicepresidente 2° Miguel Ángel Luis Jiménez presentó su renuncia al cargo luego de nueve años involucrado en un sector central de la gestión. Este movimiento se dio a conocer en los últimos días, pero recién fue formalizado por la entidad recientemente.

“Racing Club informa que el señor Miguel Jiménez ha presentado su “renuncia indeclinable al cargo de Vicepresidente segundo de la institución”, tal como lo hiciera saber en carta dirigida a la Comisión Directiva y a la Asamblea de Representantes. Nuestro Club le agradece su aporte, colaboración y compromiso en estos nueve años de gestión compartidos”, informó la entidad por sus redes sociales.

El escrito que mandó Jiménez para formalizar su salida se hizo público en redes. Manifestó su orgullo por los logros deportivos obtenidos y por el esfuerzo personal brindado durante su gestión. Sin embargo, señaló diferencias con la directiva, motivo que lo empujó a dar un paso al costado. “Debiendo ser sincero, hoy me siento más cerca de la gente que de esa conducción de la que fui parte. Este techo, debe ser un piso, para poder ayudar a dar un salto institucional y deportivo. Buscaré colaborar para alcanzarlo, buscando un cambio de ritmo que nos acerque a la grandeza de Racing”, detalló en uno de los párrafos de la carta. Y marcó al respecto: “No me siento ‘vacío’, como suelen definirse algunos que abandonan voluntariamente un cargo; por el contrario estoy colmado de deseos, de sueños y de proyectos para colaborar con mi amado Racing desde el lugar que el tiempo y los socios me otorguen”.

Este movimiento también podría tener un correlato en el futuro político inmediato del club, dado que al finalizar este 2024 Racing tiene programadas elecciones para definir a las autoridades que liderarán durante los próximos cuatro años. Más allá de los rumores, Jiménez no confirmó públicamente sus intenciones políticas dentro de la institución que reside en Avellaneda.

Mientras tanto, de la mano del flamante entrenador Gustavo Costas, la Academia iniciará su camino en la Copa de la Liga el próximo sábado 27 de enero en el Cilindro de Avellaneda: jugará la primera fecha ante Unión de Santa Fe a partir de las 21. Luego, la Academia será anfitrión nuevamente, pero esta vez ante Tigre (miércoles 31 a las 20hs), visitará a Estudiantes de La Plata en la tercera jornada (lunes 5/2 a las 21.30) y volverá a su casa para la cuarta fecha con vistas al derby ante San Lorenzo (viernes 9/2 desde las 21.15).