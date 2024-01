“No ganó nada importante”: la dura crítica una leyenda del fútbol alemán tras el The Best que obtuvo Lionel Messi

El alemán Lothar Matthäus contra Lionel Messi por ganar el premio The Best (EFE/ Zipi)

Luego de una reñida votación, Lionel Messi volvió a hacer historia al conquistar el premio The Best que otorga la FIFA. Pese al gran año que realizó el argentino tanto en la selección como a nivel clubes, algunas personalidades se mostraron en contra de que el galardón sea para la figura del Inter Miami de los Estados Unidos.

Uno de los más críticos fue el campeón del mundo en Italia 1990 Lothar Matthaus. El ahora comentarista en la cadena Sky en Alemania no entendió los motivos que llevaron al capitán de la selección argentina a ser catalogado como el mejor del año.

“Si no se incluye el Mundial, que hizo a Messi ganador del Balón de Oro, Messi no debería ser el ganador esta vez. Creo que ha sido el mejor futbolista de los últimos 20 años, pero no ha ganado ningún título importante con París Saint Germain e Inter Miami, donde ahora está creando mucho revuelo”, arremetió.

Lionel Messi, ganador del Balón de Oro en ocho ediciones, logró un récord en los premios The Best y con tres galardones (2019, 2022 y 2023) se despegó del portugués Cristiano Ronaldo (2016 y 2017) y el polaco Robert Lewandowski (2020 y 2021). En el período comprendido entre el 19 de diciembre de 2022 al 20 de agosto de 2023, Messi jugó 32 encuentros, convirtió 24 tantos y ganó dos títulos: la liga francesa (con Paris Saint Germain) y la Leagues Cup (con Inter Miami).

Según la óptica del germano, el vencedor del galardón tendría que haber sido el noruego Erling Haaland, el temible goleador del Manchester City. “Si nos fijamos en los grandes éxitos, no hay nada que envidiar al Manchester City y a Erling Haaland. Ganó los títulos más importantes con el Manchester City y su porcentaje de goles era impresionante. Ése debería ser el factor decisivo a la hora de elegir al mejor y más importante jugador, y ése fue Haaland”, remató.

Esta votación contó con una particularidad y fue el empate en 48 puntos entre Messi y Haaland, mientras que Mbappé sumó 35 unidades. En este punto, la FIFA informó que el argentino se quedó con el trofeo por recibir más votos de capitanes. Según el artículo 12 de las Reglas de Asignación, si al terminar los ternados quedan empatados en las generales, se desempata con el que haya logrado más votos de “cinco puntos” por haber sido “elegido entre los capitanes de la selección masculina” (13 contra 11).

Vale destacar que esta no es la primera vez que Lothar Matthaus apunta contra un premio recibido por el argentino. Sin ir más lejos, se quejó por la obtención de su octavo Balón de Oro. “Durante todo el año pasado, Haaland rindió mejor que Messi. Es inmerecido que Messi haya ganado. Pero se ve que un Mundial cuenta más que cualquier otra cosa. Para mí, Haaland es el mejor jugador de los últimos doce meses, que ha ganado títulos importantes con el Manchester City y ha batido récords de goles en el proceso. Para mí, Haaland es ineludible. La elección es una farsa, aunque yo sea fan de Messi”, esbozó el año pasado.