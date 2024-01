Liverpool lo vendió a Arabia Saudita, jugó apenas 19 partidos, nunca le pagaron y perderá el 90% de su sueldo para regresar a Europa

Jordan Henderson disputó 19 partidos con Al Ettifaq (REUTERS/Hamad I Mohammed)

El desembarco de Cristiano Ronaldo a Arabia Saudita fue la piedra angular de un proyecto ambicioso en la Saudi Pro League para atraer a figuras de talla mundial que levanten el nivel del campeonato y le brinden una imagen renovada a una Nación que aspira a organizar un Mundial en el corto plazo. Así llegaron nombres de relieve como Sadio Mané, Karim Benzema, Roberto Firmino, Jordan Henderson, Bono o Aleksandar Mitrović, entre otros, durante el pasado mercado de pases.

La fuga de talentos de las principales ligas europeas resquebrajó el mapa mundial frente al poderío económico de los saudíes, pero un jugador hizo honor al refrán referido a que la plata no compra la felicidad porque está a un paso de regresar al Viejo Continente tras un puñado de partidos en el Al Ettifaq liderado por Steven Gerrard. Ese es Henderson, por quien Liverpool había aceptado una oferta del club árabe en julio pasado de 12 millones de libras (USD 15 millones) y, a pocos meses de su llegada, rescindirá su contrato para irse con el pase en su poder.

Así lo comunicó el periodista de The Athletic, David Ornstein: “Jordan Henderson ha llegado a un acuerdo con Al Etiffaq para abandonar el club”. Ambas partes están “en proceso de finalizar la rescisión del contrato” y el volante central de 33 años “ha aceptado, en principio, unirse al Ajax”. En este sentido, el diario The Telegraph agrega una mirada llamativa porque afirman que el protagonista nunca cobró su remuneración: “Jordan Henderson no ha recibido ni un céntimo del club saudí tras aplazar sus salarios para evitar impuestos en el Reino Unido”.

Anotó 33 goles y 61 asistencias en 492 partidos con Liverpool (Action Images via Reuters/Lee Smith)

El periódico manifestó en su noticia firmada por los reporteros Sam Wallace y Matt Law que, en medio de su posible traslado a Europa, “es posible que nunca se le pague por los seis meses que jugó en Al-Ettifaq”. Cabe recordar que, según precisó la agencia Associated Press, Henderson emigró al país asiático a cambio de un contrato de tres años con un millonario sueldo de USD 900.000 a la semana.

En este sentido, su llegada al fútbol de los Países Bajos se daría con un sueldo incluso menor a lo fue su etapa de 2011 a 2023 en el Liverpool, donde ganó ocho títulos, entre los cuales se destacan 1 Champions League, 1 Mundial de Clubes y 1 Premier League. El matutino británico The Sun afirmó que en Ajax cobrará 90.000 euros de manera semanal (USD 97.000) para ser el mejor pagado de la plantilla. En comparación a los USD 900.000, Jordan Henderson dejaría en el camino casi el 90% de lo acordado en Arabia Saudita con tal de regresar a Europa.

Este medio detalló que la familia del jugador habría tenido “dificultades” para adaptarse a la vida en Oriente Medio. El mediocampista ya abandonó el campo de entrenamiento de su, ahora, ex equipo.

La decisión de recalar a esta institución, donde no anotó goles y contribuyó con cinco asistencias en 19 partidos, había sido criticada por los defensores del LGBTQ+ debido al posicionamiento de Arabia Saudita en materia de derechos humanos y el previo apoyo mostrado por Henderson a ese movimiento. La redactora de The Athletic, Caoimhe O’Neill, aficionada del Liverpool e integrante de ese colectivo, se refirió a esto de la siguiente forma: “Finalmente, cuando se pusieron a prueba los verdaderos valores de Henderson y se vio obligado a elegir entre la moral y el dinero, dio su respuesta. Y a mucha gente le resultará difícil olvidarlo”.

Disputó los Mundiales 2014, 2018 y 2022 con Inglaterra (Action Images via Reuters/Jason Cairnduff)

En septiembre de 2023, el jugador de la selección de Inglaterra explicó los motivos de su determinación en charla con esta última fuente citada: “Quería algo que me entusiasmara. Pero tenía que ser algo en lo que sintiera que podía agregar valor y hacer y probar algo nuevo: un nuevo desafío y por diferentes razones”.

“Y esta oportunidad con Stevie (Gerrard) en una liga totalmente diferente y una cultura totalmente diferente fue algo completamente diferente, que tal vez nos entusiasmaría en términos del proyecto que se nos presentó, en términos de la liga y el uso de mi experiencia para tratar de ayudar con eso en muchas áreas diferentes y sentir que la gente lo valora”, manifestó.

The Telegraph agregó que desde Al Ettifaq “no guardan ningún rencor a Jordan Henderson por su marcha y comprenden sus motivos para querer regresar tan pronto”. Sin él, Gerrard deberá rearmar su rompecabezas y levantar la imagen en el plano local, que lo tiene en la octava posición con 25 puntos, a 28 unidades del puntero (Al Hilal) y a 8 del Al Ta’ee, último equipo que baja a Segunda División.