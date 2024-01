Otra buena labor de los argentinos en el Rally Dakar: los resultados de la séptima etapa

Los mejores momentos de la séptima etapa del Rally Dakar 2024

Se completó la séptima etapa del Rally Dakar en Arabia Saudita y en dos categorías hay argentinos que pelean por la victoria y otros por un lugar en el podio. El bonaerense Manuel Andújar (Yamaha) fue segundo en cuatriciclos, pero se mantiene en la cima en la clasificación general. Mientras que los hermanos salteños, Luciano (Husqvarna) y Kevin Benavides (KTM), completaron el podio parcial en motos y se ubican en el top diez en el global.

Manu Andújar pelea por la victoria en su divisional contra el actual bicampeón, Alexander Giroud (Yamaha), quien se impuso este domingo luego de 6h51m26s, y aventajó por 13m50s al de Lobos, ganador en 2021. Cuando restan cinco días de carrera, Manu manda en el acumulado con 40h48m, pero el francés se ubica a solo 6m20s.

En las dos ruedas el ganador del día fue el chileno Ignacio Cornejo (Honda), que imprimió un tiempo de 5h18m33s y superó por 3m12s a Luciano Benavides y por 3m32s a Kevin. “Hoy me fue bastante bien, hice un gran cambio en el setting (puesta a punto) de la moto y me sentí mucho más cómodo. No pensaba quedar tan adelante hoy porque cometí un error de navegación. Me sentí bien y tuve un muy buen ritmo. Seguimos en pelea para lo que queda”, contó Luciano Benavides, flamante campeón mundial de Rally Raid.

Manu Andújar sigue primero en cuatriciclos (A.S.O._F.Lefloc_h_DPPI)

El estadounidense Ricky Bravec (KTM) fue quinto y vence en la nómina total con 37h37m20s y se anuncia una definición infartante con el botsuano Ross Branch (Hero), a solo 1 segundo, y con el propio Nacho Cornejo, a 6m48s. Kevin Benavides es quinto a 24m39s (penalización de 3 minutos) y su hermano, Luciano, es octavo, a 43m12s (penalización de 15 minutos).

En autos venció el francés Sébastien Loeb (Hunter), quien acecha en la pelea por el triunfo total al español Carlos Sainz (Audi). El Matador lidera en la clasificación general tras 30h06m42s y le lleva 19 minutos al galo. El único argentino en la especialidad, Juan Cruz Yacopini (Toyota), fue 43º, mis ubicación que tiene en el global. Cabe recordar que por una falla mecánica el mendocino se retrasó el jueves en el inicio de las “48 Horas” de la doble etapa maratón y perdió las chances de luchar por un top diez, su objetivo antes del inicio de la carrera. En 2023 culminó séptimo en una gran labor.

En los Side by Side o UTV, los vehículos areneros, en la Challenger T3, los cordobeses Nicolás Cavigliasso y Valentina Pertegarini (Taurus) sufrieron la rotura del diferencial trasero. Aún no cruzaron la meta y habrá que ver a qué posición caen en la general. David Zille y Sebastián Cesana (Cam Am) culminaron 26°, misma colocación en el total. El bonaerense Augusto Sanz, que acompaña al portugués Ricardo Porem (Cam Am), se ubicaron séptimo y son sextos en los tiempos acumulados. El cordobés Gastón Ariel Mattarucco junto al colombiano Javier Vélez (Cam Am) fueron 23º (15º).

Luciano Benavides continúa en franca recuperación tras el cambio de motor en el que lo penalizaron (Prensa ASO)

En la UTV T4, cuenta con representación argentina en la butaca derecha siendo navegantes: Fernando Acosta, con el ecuatoriano Sebastián Guayasamin (BRP), fueron 7° (6º en la general). Facundo Jatón con el italiano Enrico Gaspari (Polaris) y fueron 12º (12º), y Ricardo Torlaschi, con la ítalo-española Christine GZ (BRP), terminaron 14º (11°).

En camiones, contragolpeó el checo Martin Macik (Iveco) saltó a la punta tras la sexta etapa y este domingo fue el más rápido en el parcial y mantiene la vanguardia entre todos los “Gigante”.

La actividad seguirá este lunes con la octava etapa que unirá Ad Dawadimi y Hail, con 458 kilómetros cronometrados de velocidad y 220 kilómetros de enlace.