Quiénes son los tres argentinos que jugarán la Copa de Asia para la selección de Siria que dirige Héctor Cúper

Ezequiel Ham, Jail Elías e Ibrahim Hesar fueron convocados a la selección de Siria para afrontar la Copa de Asia, en enero (Instagram)

El próximo 12 de enero, Qatar albergará la XVIII edición de la Copa Asiática 2024 en la que habrá participación de tres futbolistas argentinos en la selección de fútbol de Siria, que orienta Héctor Cúper. El debut del equipo que tendrá a Jalil Elías, Ezequiel Ham e Ibrahim Hesar en el plantel, además del colombiano Pablo Sabbag, será el lunes 13, en la apertura del Grupo B, ante Uzbekistán en el estadio Jassim bin Hamad, en Rayán.

Las Águilas de Quasioun, como se conoce al seleccionado sirio, componen la zona junto con Australia y la India, y tienen como objetivo pasar por primera vez la fase inicial del certamen, que tiene como campeón vigente a Qatar -derrotó en 2019 a Japón en la final disputada en Abu Dhabi-, y con la llegada de Cúper aspiran a lograr avanzar a los playoffs en un torneo que clasifica a los octavos de final a los dos mejores de cada grupo y a los cuatro mejores terceros.

Será la segunda experiencia del técnico santafesino de 68 años en la Copa Asiática, en la cual dirigió a Uzbekistán en 2019. El ex entrenador de Huracán y Lanús en la Argentina y que luego continuó su carrera en España (Mallorca, Betis, Valencia y Racing de Santander), Italia (Inter y Parma), Grecia (Aris Salónica), Turquía (Orduspor) y Emiratos Árabes (Al Wasl), convocó a cuatro futbolistas sudamericanos que poseen la doble nacionalidad para reforzar a su plantel.

Ezequiel Ham, mediocampista de 29 años, con presente en Independiente Rivadavia de Mendoza y surgido de las inferiores de Argentinos Juniors, es quien más minutos suma en la selección de Siria. El Turco debutó en el combinado asiático el 17 de marzo de 2023 en la derrota 2-1 ante Kuwait en un amistoso y jugó en los duelos de Eliminatorias para el Mundial 2026 frente a Corea del Norte (1-0) y Japón (0-5). En todos los encuentros fue titular y disputó los 90 minutos.

La selección de Siria que dirige el argentino Héctor Cúper tiene a tres futbolistas compatriotas en el plantel: Ezequiel Ham, Ibrahim Hesar (21) y Jail Elías

El futbolista, nacionalizado por parte de los bisabuelos paternos, llegó a estar al borde del retiro luego de la fractura expuesta de tibia y peroné que sufrió en su pierna derecha tras recibir una patada de Carlos Tevez en septiembre de 2015, tuvo su revancha y volvió a jugar luego de dos años de rehabilitación. Pasó por el fútbol de Japón, por el Ascenso argentino en Santamarina de Tandil y Olimpo y volverá a disputar la Liga Profesional con la Lepra mendocina.

Por su parte, Ibrahim Hesar, nacido en Villa Ascasubi, Córdoba, y naturalizado sirio gracias a la nacionalidad de su abuelo, también está en la nómina para la Copa Asiática. El mediocampista ofensivo que juega en Belgrano convirtió su primer gol en la selección en el 1-1 frente a Kirguistán en el último amistoso. “Se dio todo muy rápido, y cuando me lo propusieron no lo dudé ni un minuto. Cuando recibí el llamado, acepté la propuesta. Pero nunca me imaginé que iba a jugar en una selección ni un campeonato como es la Copa de Asia. Me mandaron un mensaje de texto desde el cuerpo técnico de Cúper para ver sí estaba interesado en sumarme, y al mismo tiempo me preguntaron si tenía los papeles en regla de alguna descendencia siria. Le dije que sí, y ellos se encargaron de mandar todos los papeles a la FIFA”, le contó el cordobés a Infobae.

“Rezan cinco veces al día. Es un rezo cortito de dos o tres minutos. No hay horarios determinados. A lo mejor lo hacen antes o después de entrenar. A veces en la misma habitación tiran la manta al piso y rezan. Los respetamos como ellos a nosotros. Nos quedamos sentados y luego seguimos con la charla. Lo único que nos dijeron es que no pasemos al frente de ellos, pero que sigamos haciendo lo que hacemos”, amplió Hesar sobre una de las costumbres religiosas de sus compañeros sirios, que se repetirán en la Copa de Asia.

Por último, el tercer integrante en el combinado de Cúper es Jalil Elías, ex jugador de San Lorenzo, quien fue transferido en este mercado de pases al Johor Darul Tazim de Malasia. Si bien nació en Rosario, el volante de 27 años que pasó por Newell’s, Godoy Cruz y Unión de Santa Fe tiene raíces sirias y consiguió la nacionalidad, ya que sus bisabuelos llegaron a la Argentina desde Siria.

Jalil Elias, ex jugador de San Lorenzo, recibió un reconocimiento de parte del Club Sirio-Libanés de Buenos Aires (@jalilelias8)

Será el debut absoluto para el ex hombre del Ciclón como internacional. Hace algunas semanas, Elías fue condecorado por el Club Sirio-Libanés de Buenos Aires, que le otorgó la distinción Ugarit 2023 en la categoría deportes por su destacada labor y trayectoria. “Muchas gracias por esta gran distinción. Es un honor y un orgullo”, escribió el jugador que ahora representará a Siria.