El Inter Miami de Messi mejoró la oferta por Cristian Medina: la imponente cifra que recibiría Boca Juniors

Boca Juniors continúa de pretemporada de la mano de su flamante entrenador, Diego Martínez. Luego de que se confirme la salida de Valentín Barco, quien ejecutó la cláusula de 10 millones de dólares para jugar en el Brighton & Hove Albion de la Premier League, y tras la llegada del primer refuerzo Cristian Lema, proveniente de Lanús, las alarmas se encendieron en el Xeneize por la nueva oferta por una de sus figuras.

Se trata del Inter Miami que mejoró la propuesta para llevarse a Cristian Medina, uno de los mejores jugadores de Boca Juniors. El elenco de la MLS de Estados Unidos donde se desempeña Lionel Messi, ya había enviado una oferta de ocho millones de dólares por el 80% de la ficha del juvenil de 21 años. La misma fue rechazada, pero ahora la franquicia de Florida volvió con nuevos números.

Según indicó Michael Rincón, periodista internacional especializado en transferencias, Inter Miami ofrece ahora 12 millones de dólares y el representante del futbolista realiza los trámites correspondientes con la visa. Desde el lado de Boca Juniors aún no respondieron y la idea es no venderlo. Sin embargo, teniendo en cuenta que la cláusula de rescisión del jugador oscila entre los 15 y 20 millones de dólares (según la fecha del traspaso), no están muy lejos de los términos.

La noticia sobre el futuro de Cristian Medina que causó impacto en Boca Juniors

Días atrás, Botafogo había ofertado por Cristian Medina, que por el momento no trabaja con Diego Martínez en Boca Juniors ya que, al igual que Leandro Brey, Nicolás Valentini, Valentín Barco y Equi Fernández, se encuentran con la selección argentina que comanda Javier Mascherano de cara al Preolímpico clasificatorio para los Juegos de París 2024 a disputarse del 20 de enero al 11 de febrero. Por lo que se perderán al menos los primeros cinco encuentro de la Copa de La Liga (Platense, Sarmiento, Tigre, Defensa y Justicia y Central Córdoba).

Además, desde Europa también posaron su mira en el volante ofensivo. “Los clubes de la Liga Portugal y la Premier League están interesados en Cristian Medina, de 21 años de Boca Juniors. El gigante argentino podría hacer una oferta de 15 millones de euros por el jugador argentino en enero”, escribió el periodista turco especializado Ekrem Konur. En tanto, Javier Zanetti, vicepresidente del Inter de Milán, se rindió a sus pies y confesó, en diálogo con TyC Sports, que es uno de los futbolistas argentinos que más le gusta: “De los partidos que he visto últimamente, un chico que a mi me gusta, es Medina. Es un gusto personal, no quiere decir que venga al Inter”.

El oriundo de la localidad bonaerense de Moreno lleva 130 partidos jugados con la azul y oro, suma más que importante considerando que tiene apenas 21 años. Medina ya fue campeón con la Selección en los Sudamericanos Sub 15 y Sub 17, mientras que en la Ribera levantó cinco títulos (Copa de la Liga 2020 y 2022, Copa Argentina 2019/2020, Primera División 2022 y Supercopa Argentina 2022).