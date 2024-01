Matías Suárez no renovará con River Plate: el mensaje de despedida del club

River Plate anunció que llegó de común acuerdo con Matías Suárez por la no renovación del vínculo que había concluido en diciembre pasado. De esta manera, el delantero de 35 años abandona el Millonario tras cinco años, donde jugó 133 partidos, marcó 40 goles, brindó 30 asistencias y celebró 7 títulos en el equipo de Núñez (una Copa Argentina, una Supercopa Argentina, dos Liga Profesional, dos Trofeo de Campeones y Recopa Sudamericana).

“River Plate y Matías Suárez acordaron que el jugador no renovará su contrato con el Club, finalizando así su exitosa etapa de cinco años vistiendo el Manto Sagrado. ¡Gracias y éxitos en lo que viene, Mati!”, fue el mensaje de despedida de River Plate en sus redes. “GRACIAS”, escribieron detrás la imagen del futbolista con la banda roja.

La novedad causó sorpresa, sobre todo por las declaraciones del ex Belgrano que en plenas celebraciones por el Trofeo de Campeones ganado ante Rosario Central manifestó sus deseos de continuar y tener una revancha frente a la inactividad que le provocaron las constantes lesiones en su rodilla.

El comunicado de River Plate sobre la no renovación del contrato de Matías Suárez

“Estoy bien gracias a Dios por las lesiones, tenemos todo hablado con el club y lo vamos a resolver en estos días. Tengo muchas chances de seguir, creo que es lo mejor para mí porque tomé la decisión de que si me voy, lo quiero hacer jugando; haciendo muchas cosas más. No me quería ir de esta forma que jugué muy poco”, expresó en diálogo con ESPN.

La realidad es que Matías Suárez en el 2023 sufrió varias lesiones que lo marginaron del campo de juego y tan sólo pudo disputar 220 minutos. En el 2020 llegó a jugar 3090 minutos con el Millonario. Además, en 2019 jugó 2690 minutos y en 2021, 1482′. Según informó el periodista Gustavo Yarroch, San Lorenzo y Estudiantes de La Plata son los equipos que picaron en punta para contratarlo. Por supuesto, también aparece en la órbita Belgrano de Córdoba por su relación sentimental con el club.

Sin embargo, de común acuerdo y en buenos términos, ambas partes decidieron por la no continuidad. De esta manera, Matías Suárez se suma a otros históricos que abandonaron la institución como Jonatan Maidana y Enzo Pérez. Además, se fueron Emanuel Mammana, el uruguayo Nicolás De La Cruz y el venezolano Salomón Rondón, quien rescindió contrato, más la inminente salida del volante Bruno Zuculini.