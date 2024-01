El mensaje de una figura de la Premier League tras la supuesta aparición de su nombre en la lista de invitados a la Isla de Jeffrey Epstein

Callum Hudson-Odoi, actual jugador del Nottingham Forest y surgido de Chelsea, decidió terminar con los falsos rumores (Foto: Reuters/Andrew Boyers)

El delantero Callum Hudson-Odoi decidió utilizar sus redes sociales para tratar de terminar con la lluvia de comentarios en torno a su figura luego que su nombre quede insólitamente vinculado al caso que tiene al fallecido delincuente sexual Jeffrey Epstein como protagonista y que volvió a ganar notoriedad en los medios del mundo tras difundirse más de 900 páginas por orden de un Tribunal Federal.

Decenas de nombres famosos que son teóricamente mencionados en esos documentos pasaron a ser tendencia en redes sociales, pero sin dudas que la supuesta aparición del apellido de Hudson-Odoi llamó tanto la atención que generó los constantes comentarios de sus seguidores a punto tal de empujarlo a referirse al tema en su perfil oficial de Instagram.

“He visto esto circulando por las redes sociales desde hace tiempo, y no iba a comentarlo por absurdo (yo era un niño en ese momento); Sin embargo, entendiendo mi posición como modelo a seguir, me gustaría dejar absolutamente claro que nunca he sido parte del escándalo Epstein ni he estado nunca en la isla Epstein; así que por favor dejen de etiquetarme en estos posts. Gracias”, sentenció desde una Storie de su cuenta llamada Calteck10 que cuenta con un millón y medio de seguidores.

El futbolista nació en el 2000 en Wandsworth, un distrito de Londres, e inició su carrera como futbolista juvenil en la academia del Chelsea hasta alcanzar el primer equipo. Sin embargo, al no encontrar los minutos que buscaba decidió explorar otros caminos con el salto al Bayer Leverkusen de la Bundesliga de Alemania la temporada pasada y el retorno a la Premier League en el actual calendario pero para vestir los colores del Nottingham Forest a sus 23 años.

El periódico británico DailyMail aseguró que la confusión en torno a la aparición del nombre de Callum Hudson-Odoi se debe a que esas supuestas listas difundidas en redes están armadas con datos apócrifos. “Esto ha llevado a la gente a especular en línea sobre quién aparecerá en los archivos, y los usuarios de Twitter publicaron una lista de aquellos que afirman estar vinculados con Epstein. Sin embargo, la lista en cuestión son en realidad los nombres de celebridades que contrajeron Covid-19 a principios de la pandemia en 2020, siendo Hudson-Odoi uno de los primeros deportistas que contrajo el virus en 2020″, afirmó el periodista Sam Mcevoy en dicho medio.

El posteo en redes del futbolista

Los documentos y las declaraciones que poco a poco comienzan a circular contienen nombres de personalidades resonantes a nivel mundial, aunque entre ellos no está Hudson-Odoi, según afirman en Inglaterra. E incluso el DailyStar refuerza un planteo que hizo el propio jugador: era un bebé cuando se habrían desarrollado los hechos que mantiene en vilo a Estados Unidos y calificaron a la información que circula como un “ridículo chisme”.

El tribunal publicó páginas y páginas de transcripciones de deposiciones y escritos legales previamente divulgados, incluyendo nombres anteriormente ocultos, muchos de los cuales ya eran públicamente conocidos. La liberación de documentos siguió a una orden de hace dos semanas de la jueza de distrito de EEUU Loretta A. Preska de revelar las identidades de unas 150 personas conectadas con Epstein en una demanda por difamación contra su ex socia, Ghislaine Maxwell. Muchos de los asociados de Epstein ya habían sido identificados en los medios o en la corte, dijo la jueza sobre la orden, que se produjo en respuesta a una demanda del Miami Herald. Las identidades de varios menores supuestamente víctimas de abuso sexual se mantendrían en secreto, dijo la jueza.

Epstein fue encontrado muerto a la edad de 66 años en una celda de la cárcel de Manhattan en agosto de 2019 mientras esperaba juicio por cargos de tráfico sexual. Su muerte fue declarada suicidio.