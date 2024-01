Se viralizó un nuevo video de Mateo Messi: los gestos de liderazgo que demostró con un compañero en la Academia del Inter Miami

El gesto de líder de Mateo Messi

Desde su traslado a Estados Unidos, la familia Messi ha demostrado una rápida adaptación a su nueva vida. Uno de los aspectos más destacados ha sido el ingreso de Thiago y Mateo a la Academia del Inter Miami, generando notable repercusión en el entorno futbolístico. Recientemente, un video se volvió viral en las redes sociales, debido al protagonismo del hijo más carismático de la leyenda internacional, Mateo, brindando una charla motivacional a un compañero de equipo, resaltando su rol como líder en la categoría juvenil.

En las imágenes que acapararon la atención de los usuarios, se lo puede observar al joven número 10 en una conversación con otra promesa de Las Garzas ofreciendo indicaciones e instrucciones con gestos de notable confianza. A pesar de la presión y el peso del apellido que llevan, los hijos de Leo y Antonela Roccuzzo disfrutan de su pasión por el fútbol como cualquier otro chico, aunque se instaló una gran expectativa en torno a sus posibles carreras deportivas en el futuro.

Durante su reciente estancia en Rosario, el mejor de todos los tiempos aprovechó junto a su círculo íntimo un tiempo de descanso. A través de las redes sociales, Antonela Roccuzzo reveló la pasión de Mateo por el fútbol, compartiendo una fotografía reveladora que confirma su fanatismo por Newell’s. En la imagen, el segundo hijo del matrimonio aparece usando un short con los característicos colores rojinegros y el escudo de La Lepra, evidenciando su sentido de pertenencia por sus raíces que heredó del ídolo popular.

A pesar de que los hijos de Messi y Antonela suelen ser vistos con indumentaria relacionada con la Selección Argentina o el club en el que su padre juega actualmente, Inter Miami, en su ámbito privado siguen los pasos de la tradición familiar y demuestran su apoyo leproso.

En los últimos días, otro material sorprendió a los fanáticos con una notable producción en la que se lució con tres goles y un catálogo de gambetas y controles asombroso, que habla de su potencial, dado que apenas tiene ocho años. En las conquistas, primero define cruzado de derecha (y festeja levantando sus brazos mientras sus compañeros lo corren); luego, pisa la pelota para girar y desairar a su marcador, y luego definir también con la diestra, a la derecha del arquero. Y se desliza sobre el césped de rodillas para la celebración Por último, mata el balón de espaldas y toca con sutileza ante la salida del guardameta para vulnerarlo. Tres joyas que hablan de un dominio superior.

Pero hay más en el compacto: gambetas de pie a pie, pases precisos y mucho desparpajo. El pasado 8 de diciembre, Mateo ya había sido tedencia por un golazo en las Infantiles del Inter Miami, el primero de su cuenta personal en el nuevo hogar de la familia Messi. En dicha acción, controló tras un pase de un compañero y remató cruzado para saborear su primer grito. Ahora multiplicó su producción.

Tanto él como Thiago se sumaron a las formativas de Inter Miami y tienen como habituales espectadores al capitán de la selección argentina campeona del mundo y a Antonela. “Por un lado me encantaría que les guste el fútbol y que continúen, pero por el otro lado sé que es un deporte muy difícil, que no todo el mundo tiene la posibilidad y la suerte de ser profesional. Depende de muchas cosas y se tienen que hacer muchísimos sacrificios. Sé que tienen el peso de ‘ser los hijos de’ y que todo el tiempo, constantemente, los van a estar comparando o buscando similitudes con su papá, pero en ese sentido creo que ellos están desde chiquitos preparados a separar, aunque no debe ser fácil”, supo explicar el ex Barcelona y PSG.

Lionel Messi cumplirá dos décadas de carrera jugando al fútbol profesional, con la expectativa puesta en la competición continental que organizará Estados Unidos como un posible Last Dance para la leyenda vigente. Con 44 partidos, 28 goles, 12 asistencias y dos títulos que lo posicionaron como el más ganador de la historia, por encima del brasileño Dani Alves, el astro cerró un 2023 laureado al que solo es posible vislumbrarle una “deuda”: ser el máximo goleador del siglo XXI. Por ahora, este duelo lo gana el portugués Cristiano Ronaldo, de gran presente en Al-Nassr de Arabia Saudita, con 868 anotaciones sobre 821.

Un privilegio que otorga la contemporaneidad de dos inoxidables leyendas, quienes se enfrentarán el primero de febrero en el marco de una gira de pretemporada de Las Garzas por la capital saudita.