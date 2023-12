Control dentro del área y definición cruzada de derecha: así fue el gol de Mateo Messi en las infantiles de Inter Miami

El hijo de Lionel Messi marcó su primer tanto en el equipo infantil del Inter Miami

Mateo Messi ya comienza a demostrar sus condiciones para el fútbol y el pequeño hijo de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo, que tiene 8 años, marcó su primer gol en las categorías infantiles del Inter Miami.

El hijo del futbolista campeón del mundo juega en la academia del club del estado de Florida, al igual que su hermano Thiago, de 11 años. En las imágenes que se hicieron virales en las redes sociales se lo ve a Mateo definir dentro del área con la pierna derecha tras recibir el pase de un compañero. El pequeño Messi, con el número 10 en la espalda, sacó un remate cruzado que descolocó al arquero.

Si bien en la familia Messi-Roccuzzo no insistirán para que sus hijos sean futbolistas como su padre, Thiago y Mateo ya probaron con la pelota, mientras se espera que Ciro, el más chico, también se inicie. “Por un lado me encantaría que les guste el fútbol y que continúen, pero por el otro lado sé que es un deporte muy difícil, que no todo el mundo tiene la posibilidad y la suerte de ser profesional. Depende de muchas cosas y se tienen que hacer muchísimos sacrificios. Sé que tienen el peso de ‘ser los hijos de’ y que todo el tiempo, constantemente, los van a estar comparando o buscando similitudes con su papá, pero en ese sentido creo que ellos están desde chiquitos preparados a separar, aunque no debe ser fácil”, expresó Leo en un fragmento de la serie documental Messi llega a Estados Unidos (Messi Meets America), disponible en Apple TV+, y que retrata momentos íntimos de la familia en Miami.

En otro de los fragmentos que se volvieron virales, la familia se dirige al entrenamiento y en ese momento se da un diálogo entre Antonela Roccuzzo, Mateo y Lionel Messi que termina con una gran lección de vida de parte del astro argentino. “¿Qué vas a hacer Matu, vas a entrenar?”, preguntó Anto, a lo que el niño respondió con total sinceridad: “Sí, si es obligatorio”. De inmediato, apareció la figura paternal de Leo quien le aclaró: “No podés venir solo a jugar, tenés que entrenar para jugar”.

La lección de vida que Lionel Messi le dio a su hijo Mateo

En cuanto a los herederos, con sus 11 años cumplidos en pasado 2 de noviembre, Thiago comparte el lugar de práctica con el campeón del mundo en el Florida Blue Training Center, donde se entrena el primer equipo. Su división competirá en la Florida Academy League, a diferencia de la Sub 13, Sub 14, Sub 15, Sub 16 y Sub 17 que lo harán en la liga MLS Next. “No soy de comprarle pelotas. A Thiago no le gusta mucho el fútbol. En el club ahora armaron algo para los chiquitos, vamos a ver si se engancha”. Antes de su salida de España, integró una de las categorías del proyecto Barça Escola dedicada a niños entre 6 y 8 años, que buscaba un método de entrenamiento similar al de la Masía. Además, en 2020 se hizo viral por un golazo marcado con la entidad catalana.

La integración de su primer hijo a la rutina de la institución podría llevar por el mismo camino a Ciro, 5 años, y Mateo, 8 años, ya que el trío se ha mostrado en más de una ocasión divirtiéndose en el césped del DRV PNK Stadium al término de cada partido. Luego de pasar las fiestas de fin de año en la Argentina, Leo deberá regresar al conjunto Rosado porque la pretemporada arrancará el 10 de enero, según expresó su entrenador Gerardo Tata Martino. La actividad oficial en la MLS comenzará en febrero y habrá una serie de amistosos de preparación, donde resalta el que disputará ante Newell’s el 17 de ese mes.