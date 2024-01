Golpes en la cara y empujones: tenso cruce entre el argentino Laprovíttola y un rival en el clásico que Barcelona le ganó al Real Madrid en la Euroliga

El basquetbolista argentino, que juega en Barcelona, reaccionó ante la agresión de Chacho Rodríguez en el clásico de España de la Euroliga

El clásico de España tiene dueño. Barcelona derrotó 83-78 al líder Real Madrid en la fecha 18 de la Euroliga de básquet que se disputó ayer y logró una victoria importante para consolidarse en la tercera posición en la tabla general. El base argentino Nicolás Laprovíttola fue una de las figuras del cotejo y además protagonizó una pelea cara a cara con un rival.

Te puede interesar: La última función de Facundo Campazzo del año: los 17 puntos para liderar el triunfo del Real Madrid

El duelo que se disputó en el Palau Blaugrana de la ciudad condal se vivió con intensidad, aunque en la previa primó la buena onda entre Laprovíttola y Facundo Campazzo, amigos y compañeros en la selección argentina, aunque debieron enfrentarse en el torneo más importante a nivel clubes de Europa.

Real Madrid comenzó mejor en y quedó arriba en el marcador al cabo de los primeros tres cuartos, aunque siempre con una diferencia de un doble al término de cada parcial. Barcelona pudo remontar en el último período y se quedó con una victoria muy festejada por el público y los jugadores. Pero antes, hubo una situación que llenó de tensión el estadio.

Te puede interesar: “¿Así es como vas a jugar?”: Valverde relató el día que su esposa Mina Bonino lo criticó tras una dura derrota del Real Madrid

Tras un doble debajo del aro de Laprovíttola en una salida de fondo de cancha, el jugador del Real Madrid Sergio Chacho Rodríguez reaccionó con violencia y le tiró un manotazo en la cara al argentino. El ex base de San Antonio Spurs no se quedó quieto y quedó enfrentado al español. Ambos se insultaron y, de no ser por la intervención de los árbitros y algunos jugadores, pudo haber terminado peor e incluso con una expulsión por bando.

Nicolás Laprovíttola le ganó el duelo de argentinos a Facundo Campazzo con la victoria del Barcelona ante Real Madrid en la Euroliga (@FCBbasket)

“Los jugadores más tranquilos que conocemos se han enzarzado en una trifulca y aparecieron los apaga fuegos para que no se fuera a más. Madre mía”, se sorprendió el relator de la transmisión al comentar las imágenes del cruce entre los basquetbolistas.

Te puede interesar: Tenso cruce de Ancelotti con un periodista por Mbappé y Real Madrid: “¿No has escuchado?”

Más allá del altercado con el Chacho Rodríguez, Laprovíttola fue una de las figuras del Barcelona con 14 puntos, 8 asistencias y 4 rebotes en 25 minutos. Su compatriota, Campazzo, cerró una planilla con 6 tantos, 8 asistencias y 3 rebotes. En tanto que el máximo anotador del juego fue el pivote checo Jan Vesely, quien aportó 27 unidades y un 67% en lanzamientos de campo.

De esta manera, Barcelona quedó tercero con récord de 12 victorias y 6 derrotas, a un juego de los italianos de Virtus Bologna (13-5), únicos escoltas del Real Madrid (18-2). Más atrás, en zona de playoffs están Fenerbhace de Turquía (11-8), Maccabi Tel Aviv de Israel (11-8) y Panathinaikos de Grecia (10-8).