Los tres gigantes de Europa que tienen en carpeta a Federico Redondo y la millonaria oferta que evalúa Argentinos

Federico Redondo es una de las figuras más prometedoras de los últimos tiempos. Foto: Gustavo Garello/Jam Media/Getty

Federico Redondo es uno de los jugadores más prometedores de los últimos tiempos. Desde su debut en Argentinos, el volante tuvo un destacado desempeño en el Bicho y la Selección Sub 20, y sus producciones han despertado el interés de las potencias de la región como Boca Juniors y River Plate. Sin embargo, las autoridades del Xeneize y del Millonario deberán apelar a la persuasión para competir contra los gigantes de Europa que también buscan incorporar al crack surgido del Semillero del Mundo.

Según informó la prensa española, el Real Madrid ha mantenido seguimiento profundo sobre el mediocampista de 20 años. El hijo de la legendaria leyenda con pasado en el Merengue y el Milan , tiene contrato con la entidad de La Paternal hasta diciembre de 2024, pero su futuro podría afianzarse en el Viejo Continente. Es que además de los deseos de la Casa Blanca, el futbolista también está en el radar del Liverpool y del Manchester United, los clubes de la Premier League que ya iniciaron sondeos sobre la posibilidad de sumarlo a sus filas.

Actualmente, el joven talento se encuentra entrenando con el equipo Sub 23 de Javier Mascherano, enfocado en la preparación para el Preolímpico, y aguarda ofertas concretas. Sin embargo, le ha comunicado a la dirigencia porteña su comodidad en Argentinos Juniors y advirtió que no tienen ningún apuro por dar el salto al fútbol europeo. “La idea de Federico Redondo no es dejar Argentinos, está tranquilo”, expresó recientemente el presidente del Bicho Cristian Malaspina. Y agregó: “Hemos recibido numerosos contactos del extranjero y ese mercado es una prioridad para él”.

A pesar de que el club no tiene intenciones de desprenderse de la joven promesa, reconocen que una oferta cercana a los 10 millones de dólares podría llevarlos a considerar su venta, buscando obtener un beneficio económico que resulte crucial en momentos de crisis financiera en el país. Federico Redondo se erige como una figura clave en el plantel de La Paternal, aunque su futuro podría estar marcado por un eventual traslado a la élite europea si las ofertas alcanzan las expectativas del club.

Una diferencia con el Redondo que marcó una época en la década del noventa es que Federico es diestro, pero mantiene el estilo elegante de los volantes de buena técnica surgidos del Semillero del Mundo.

Tras dejar una gran sensación en la Copa Libertadores y el Mundial Sub 20, el joven volante se encuentra focalizado en el Preolímpico que se llevará a cabo a partir del 20 de enero en Venezuela y concederá dos cupos para los Juegos Olímpicos de París 2024.

Los equipos participantes son Argentina, Brasil, Colombia, Paraguay, Uruguay, Bolivia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela. El conjunto nacional estará en el Grupo B junto a Uruguay, Chile, Paraguay y Perú, y hará su debut el 21 de enero frente al representativo guaraní.