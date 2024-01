Uno de los mejores futbolistas de 2023 explicó por qué rechazó jugar para Argentina a pesar de ser fanático de Messi: “Estoy feliz con la decisión”

El Bebote fue el mejor jugador del 2023 en la liga profesional de Holanda. (X / @Eredivisie)

Hizo 31 goles en el 2023 y fue elegido MVP de la Eredivisie, el certamen de Primera División de Países Bajos, en el que se consagró con el Feyenoord. The Guardian lo incluyó en su ranking de los 100 mejores jugadores del año que acaba de terminar, y los principales equipos de Europa lo tienen en carpeta de cara al presente mercado de pases y al próximo (su ficha está tasada en alrededor de 50 millones de euros).

Santiago Giménez, de 22 años, está de moda. Nació en Buenos Aires, pero se crió en México, donde pasó a desarrollar su vida y carrera, dado que Cristian, su papá, se destacó en varios clubes de dicho país (Veracruz, América y Cruz Azul) luego de destacarse en Boca Juniors. Y optó por defender la casaca del Tri y no la de Argentina. En diálogo con el periodista Cristian Martin explicó las razones detrás de su decisión, a pesar de ser un fanático de Lionel Messi.

“Me encanta Messi, creo que es el mejor jugador de la historia, pero no iba a tomar la decisión por Messi, la iba a tomar con el corazón... Estoy feliz con la decisión. Mi familia me metía dudas de que lo buscara en Argentina, pero mi corazón no estaba ahí y hoy estoy feliz de la resolución que tomé y de lo que puedo soñar con la selección mexicana”, se explayó el Bebote, tal su apodo.

“Yo no miento, amo a Messi, es un animal, es el mejor de la historia, pero mejor jugar en contra de él”, concluyó el delantero que saltó de Cruz Azul a Rotterdam en 2022. De a poco se fue asentando en el Feyenoord, hasta transformarse en la figura del elenco y llamar la atención de las secretarías técnicas de poderosas instituciones.

The Guardian, a su vez, lo ubicó en el puesto 75 entre los 100 futbolistas top de 2023. “A principios de 2023, Giménez era un jugador bastante anónimo, que pasaba la mayor parte de su tiempo en el banquillo del Feyenoord. Ahora, a finales de año, el internacional mexicano nacido en Argentina es uno de los delanteros jóvenes más atractivos y buscados del mundo”, justificó.

“Giménez ha mejorado enormemente su movimiento sin balón. Si a esto le sumamos su acabado clínico y su confianza en sí mismo, no es descabellado predecir que estará en esta lista en los próximos años”, concluyó el diario británico.

El punta ya tiene recorrido con la absoluta mexicana: suma 18 presencias y cuatro goles, además de un título: la Copa de Oro 2023.