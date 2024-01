Entrevista a Mario Kempes: de la diferencia clave entre los campeones del 78 y del 2022 a su concluyente sentencia sobre el futuro de Scaloni

Entrevista Mario Alberto Kempes

-Se cumplió un año de la victoria Argentina en Qatar, ¿qué diferencia encontrás entre la Selección de 2022 y la de 1978?

-Puede ser solamente los años y las ganas sin poder conseguir nada. Estos muchachos hicieron creer que se podía y al final se logró. La gran diferencia es que la de 1978 es la inexperiencia viva, de ser gente que no estaba fuera del país, a excepción mía, y ahora todos juegan en Europa.

-¿Cómo la viviste vos?

-Totalmente diferente a la de 1978 y a la de 1986. Porque en el 78 estaba dentro de la cancha y en el 86 la viví afuera, lejos de mi país; esta vez la viví estando con ellos ahí. Con esa esperanza de que se hicieran las cosas bien, a pesar de que se tuvo un tropezón de entrada poco a poco esta generación hizo creer que se podía y al final lo consiguió.

-¿Qué opinas del nivel de Messi en Qatar y qué le recomendás para lo que se viene?

-Recomendar no puedo recomendar nada, él ya es mayor y sabe lo que hace. Creo que hace bien en venir a jugar a Estados Unidos, acá va a estar mucho más tranquilo, le va a quedar más tiempo para jugar que en Europa, que es más complicado y a lo mejor puede llegar al otro Mundial, pero la preparación va a ser totalmente diferente por esa adrenalina que puede tener en Europa, aunque acá la liga cada vez va a ir trayendo más jugadores de las potencias.

-Con toda la experiencia que tuviste como jugador, periodista y comentarista, ¿cual sería el top cinco de jugadores más importantes e influyentes de la selección argentina?

-Eso sería insultar y faltarle el respeto a un montón de jugadores. Creo que todos los que han vestido la camiseta de la Selección, campeones o no, lo dan todo, a veces sale bien y a veces sale mal. Pero elegir cinco me parece una falta de respeto.

- ¿Quién creés que debería ser el nueve titular de la selección argentina, con todos los aspirantes al puesto en su máximo nivel?

-Hay grandes nueves, que a lo mejor no hacen tantos goles pero participan en el juego. Por ejemplo, Julián (Álvarez) es goleador, pero no es nueve, es un todo terreno, Lautaro (Martínez) es un goleador nato, pero le falló en el Mundial la puntería. Nueve hay, me imagino que de acá a cuatro meses habrá más y en un año habrá más. Argentina tiene una gran camada de jugadores hoy, y también pensando en la que viene.

-¿Son candidatos para la Copa América que se viene?

-Vamos a jugar, candidatos a cuatro o cinco meses puede ser. Hoy creo que está dos escalones por encima de las demás selecciones, puede perder como perdió con Uruguay, pero a lo mejor pierde uno de diez, no muy seguido.

-¿Cómo te tomaste las declaraciones de Scaloni y la posibilidad de no seguir al frente de la selección argentina?

-Hay que respetar todo. Cuando Messi renunció yo dije que estaba bien. Si hacía las cosas bien la culpa de que se perdiera era de él, si perdía la culpa era de el... Llegó un momento que dije ‘¿para qué? ¿para qué se va a arruinar la vida viniendo a Argentina?’. Hace todo lo que tiene que hacer, le sale todo bien a él, pero no a la Selección y eso molesta. Y yo dije ‘que no venga más, que se quede feliz en Barcelona’. Pero un día se dio vuelta la tortilla, encontró un nuevo técnico, una nueva Selección, y ahí empezó a disfrutar y ganó la Copa América y el Mundial. Con Scaloni pasó lo mismo, sin experiencia, un técnico suplente, empezó a hacer bien las cosas, lo dejaron, salió campeón y ahora dijo “señores respétenme”. Si se quiere ir, se va, y si se quiere quedar, se queda. Debe haber algunos problemas que no sabemos porque irte campeón duele, pero es lindo porque después viene la malaria y a culpa es tuya.

Mario Kempes festeja uno de los goles ante Holanda en la final del Mundial del 78

-¿Haber perdido con Arabia terminó beneficiando a la Selección gracias a los cambios?

-Tuvo que hacer cambios para cambiar la mentalidad del jugador, y creo que tuvieron resultado. No significa que los que estaban lo hacían mal, pero hacía falta refrescar un poco.

-¿La hinchada argentina es la mejor del mundo para vos?

-Sí, pero no porque le han dado ahora el premio en Qatar. A nivel de equipos y de selecciones son las mejores, va Argentina a jugar a Japón y los japoneses salen cantando.

- ¿A vos te siguen parando para sacarte fotos?

-Depende de donde esté, sí, pero vivo muy tranquilo.