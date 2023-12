El Pollo Vignolo cayó en una broma por el Día de los Inocentes y le mandó un mensaje a Gigliotti: “No sabía de qué me hablaba”

Emmanuel Gigliotti cuenta el mensaje fake por el que lo saludó Vignolo

Sebastián Vignolo nunca ocultó su simpatía por All Boys y siempre está pendiente de lo que sucede en el día a día de la institución de Floresta. En las últimas horas, un usuario se hizo pasar por la cuenta oficial del Albo y simuló la presentación como refuerzo de Emmanuel Gigliotti, delantero que militó la última temporada en Nacional de Montevideo. Fue una fake news, broma por el Día de los Inocentes, en la que el Pollo mordió el anzuelo.

“Me mandó un mensaje el Pollo Vignolo, que es hincha de All Boys. ‘Me alegraste el año’ y qué sé yo. ‘¿Pollo, de qué me perdí?’. No sabía de qué estaba hablando. Me dice ‘no, ya me dijeron que era una joda que habían subido por el Día de los inocentes’. Nah, pobre”, reveló Gigliotti, en diálogo con el programa radial Carve Deportiva de Uruguay.

Respecto a su futuro, Gigliotti advirtió que está enfocado en recuperarse de una lesión que se generó en diciembre sobre el final de la temporada: “Necesito estar bien, sin molestias. Puedo estar mejor o peor físicamente, pero yo sé que eso lo recupero y sé lo que puedo dar estando bien. No puedo decir todavía adonde voy porque no lo sé”.

En suelo uruguayo se habla de una inminente propuesta de Defensor Sporting, a la que el Puma hizo referencia: “Me escribieron algunos equipos de Uruguay, sí. Esas cosas las habla mi agente más que nada. Pensaba calmar un poquito mi cabeza con todo este tema, estaba muy estresado por no poderme recuperar. Me lesioné de nuevo en diciembre y me fui de vacaciones, no quería saber más nada con el fútbol, necesitaba descansar y hacer descansar a mi familia porque no me aguantaba más a mí”.

Gigliotti tiene 36 años y todavía no tiene pensado retirarse del fútbol profesional. Anteriormente jugó en Lamadrid, Argentinos Juniors, All Boys, Atlético Tucumán, Novara Calcio, San Lorenzo, Colón de Santa Fe, Boca, Chongqing Lifan de China, Independiente, Toluca y León antes de desembarcar en el Bolso. Ganó dos títulos internacionales con el Rojo (Sudamericana 2017 y Copa J. League-Sudamericana 2018) y cuatro títulos locales (uno con León y tres con Nacional).

Sobre el tema, concluyó: “Cada tanto miraba el teléfono a ver quién me escribía y lo mandaba con mi agente. No quiero tomar una decisión apurada porque no quiero faltar el respeto de llegar a un lado y no estar al 100% para arrancar la pretemporada. No cerré nada en Uruguay, pero es un país que me atrae mucho y me gusta, incluso para vivir. Lo deportivo también me atrae de algunos clubes. Voy a esperar unos días y en base a cómo me vaya sintiendo con la lesión y lo que tenga, tomar la decisión”.