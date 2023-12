La cruda sentencia de un ex futbolista de la selección de Brasil: “Le tenemos miedo a Messi”

La selección argentina está disfrutando de un momento fantástico después de ganar la Copa América 2021, el Mundial 2022, ser líder del ranking FIFA y puntera de las Eliminatorias, en contraste con un presente sombrío para el combinado de Brasil que que busca reconfigurarse en medio de varias desazones en los últimos tiempos. En este contexto, Paulo Silas destacó al combinado albiceleste y explicó que en su país es necesario un trabajo como el de Lionel Scaloni.

El ex goleador de San Lorenzo charló con ESPN esta semana y no le tembló la voz al señalar que hoy en día la Albiceleste está por encima que la Canarinha: “Hay que imitar, nosotros estamos sufriendo en Brasil, creo que vamos a sufrir por los próximos 3 Mundiales”. En este sentido, sostuvo que la labor del DT argentino fue crucial para acumular varios trofeos en los últimos años: “Si la cosa camina bien no se saca a Di María de un equipo como lo sacó él, y después lo pone de vuelta y hace goles en las finales. Puso a De Paul a un costado a proteger a Messi, para proteger al lateral derecho, hay es mucho estudio detrás de eso”.

En este sentido, no escatimó en elogios para el capitán que hoy juega en Inter Miami: “Lo de Messi, qué vamos a hablar, es un fuera de clase, es el mejor jugador de los últimos 40 o 50 años”, y agregó: “Va a jugar Lionel uno mas (un Mundial) y tenemos miedo acá en Brasil, esa es la realidad, pero se prepararon para eso, hay que prepararse”.

Por otro lado, destacó el plantel joven que tiene la Argentina que nuevamente es candidata a ganar la Copa América de Estados Unidos 2024: “Los únicos grandes son Messi, Otamendi y Di María, los otros todos chicos. Julián, Enzo Fernández, Mac Allister son todos cracks, el equipo va puntero (en Eliminatorias). Eso muestra una realidad”.

Silas ganó con Brasil la Copa América 1989 y el Mundial juvenil de 1985, mientras que disputó los Mundiales de 1986 y 1990. Ahora, se muestra muy crítico del trabajo que se ha hecho en el seleccionado que ama, pero anticipó que bajó ningún punto de vista una solución posible es la contratación de un técnico extranjero, como se baraja: “Es una mentira del tamaño del mundo, Ancelotti no va a dirigir Brasil”.

Es que el italiano tiene contrato con Real Madrid hasta junio del próximo año y desde la salida de Tite, en diciembre de 2022, que se han instalado las versiones de que llegará a Sudamérica para dirigir a Brasil. Mientras tanto, Fernando Diniz se ha hecho cargo del equipo al tiempo que conduce las riendas de Fluminense, flamante campeón de la Copa Libertadores.