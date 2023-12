Un histórico de Racing anunció su salida del club con una conmovedora carta

El Demonio dejó un gran recuerdo en la Academia

Se cerró una etapa en el Cilindro de Avellaneda. El fin de un amor que continuará a la distancia. Es que Gabriel Hauche anunció que no continuará en Racing, tras no haber llegado a un acuerdo con la dirigencia “albiceleste” sobre la renovación de su vínculo contractual que finaliza el próximo 31 diciembre. “Decirle adiós a los lugares donde fuimos felices no es sencillo, pero a veces resulta necesario: hoy siento que es momento de cerrar esta etapa en Racing y de buscar nuevos horizontes para mi carrera futbolística”, comenzó el anuncio del Demonio en su cuenta oficial de Instagram.

“La vida me dio el enorme privilegio de defender esta camiseta y, con virtudes y defectos, siempre me entregué al máximo. En cada entrenamiento y en cada partido me entregué por completo para estar a la altura de lo que exige un club como el nuestro. Tuve el honor de ser parte de planteles campeones y esas emociones y esos instantes inolvidables me van a acompañar hasta el último día”, continuó en la conmovedora carta. Y aclaró: “Mi decisión es absolutamente personal y no responde a ningún malestar con la institución”, en referencia a la finalización de su vínculo en su segunda etapa en la institución de Avellaneda. “Al contrario, estoy profundamente agradecido a quienes me abrieron las puertas enero de 2022 para que pudiera pisar nuevamente el Cilindro. Nada de esto hubiese sido posible sin el apoyo de mis compañeros, de los cuerpos técnicos, de los cuerpos médicos y de los trabajadores del club”, siguió.

“A todos ellos les debo muchísimo. Para ustedes, los hinchas, los que alientan en las buenas y en las malas, solo tengo palabras de admiración: son el corazón del club y eso va a seguir así para siempre”, destacó sobre los simpatizantes albicelestes. Y concluyó: “Si alguien me hubiera dicho de chico que iba a vivir esta historia increíble no le habría creído. Pero a veces la realidad es más linda que los mejores sueños. Te quiero mucho Racing. Gracias por tanto. Gracias toda la vida”.

El atacante, nacido en la localidad bonaerense de Remedios de Escalada y que iba a ser tenido en cuenta por el flamante entrenador Gustavo Costas, tuvo dos ciclos en la institución de Avellaneda con 245 partidos disputados y 43 goles. Además el delantero, de 37 años cosechó con la Academia los siguientes títulos: el torneo local en 2014, el Trofeo de Campeones 2022 y la Supercopa Internacional 2022, las últimas dos ante Boca Juniors.

En cuanto a la renovación del plantel, la dirigencia se entusiasma con la incorporación de Bruno Zuculini, quien parece alejarse de River Plate y Víctor Blanco le ofreció la posibilidad de sumarse al club de sus amores, aunque su propuesta económica fue inferior a la del Millonario. La idea es que el ex volante del Manchester City regrese a Avellaneda para ocupar el puesto que dejó Aníbal Moreno, otro de los referentes que buscó un nuevo destino.

El ex volante de Newell’s continuará su carrera en el Palmeiras de Brasil, y en las últimas horas el club del país vecino realizó la presentación oficial de su nueva incorporación con un divertido video en el que el mediocampista argentino se animó a desafiar a la mascota del Verdao. La Academia oficializó el traspaso de su figura a través de sus plataformas en las redes sociales. Si bien la entidad bonaerense no dio detalles de la operación, el catamarqueño de 24 años llegó a un acuerdo con el combinado brasileño y fue transferido a cambio de siete millones de dólares, más un millón de la moneda norteamericana en variables. Además, la institución albiceleste se quedará con el 20% del pase del jugador, para una futura venta.

El otro que está cerca de dejar el club en las próximas horas es Gonzalo Piovi, quien podría sumarse al Cruz Azul de México a partir del próximo año. Es que el conjunto cementero hizo una propuesta económica de 3.5 millones de dólares para quedarse con el Vikingo en el mercado de pases de la próxima temporada. La intención de los aztecas, que terminaron en el 16to lugar con 17 puntos y no lograron clasificar a la fase final del torneo, es poder contar con el ex defensor de Colón de Santa Fe por un período de cuatro años.

El central de 29 años fue el goleador de la Academia en el 2023 con 11 tantos. Sin embargo, el jugador nacido en la localidad bonaerense de Morón perdió terreno en el equipo titular, tanto como lateral izquierdo (Gabriel Rojas le ganó el puesto) y en la zaga central a manos de Nazareno Colombo. Así el campeón del Trofeo de Campeones y la Supercopa Internacional está próximo a cambiar de destino.

Por su parte, Leonardo Sigali, referente y capitán, cuenta con el contrato más elevado del plantel y su vínculo está pautado hasta diciembre de 2025; pero una oferta podría modificar su futuro, dado que en el Cilindro comprenden que su ciclo estaría desgastado, a pesar de haber elevado el flojo rendimiento de la última temporada. Una situación similar ocurre con Jonathan Gómez, el ex atacante de Argentinos Juniors que está en la mira de la Universidad Católica, pero aún no llegó una propuesta formal. Su contrato en Racing está fijado hasta diciembre de 2025, aunque una transferencia podría marcar el cruce de la cordillera andina del mediocampista.

Finalmente, Maximiliano Romero, a quien los hinchas apuntan como uno de los máximos responsables de las decepciones en la Copa Libertadores por su falta de gol, se le buscará un nuevo club, ya que la Academia invirtió en el ex PSV y firmó un contrato por tres años. Según allegados a la dirigencia, desde Avellaneda quieren a Gabriel Ávalos para que pueda pelear el puesto de centrodelantero con Roger Martínez.

Cabe recordar que Matías Bergara va camino a convertirse en la primera incorporación. El joven de 19 años podría llegar a la institución de Avellaneda a cambio de 500 mil dólares por el cincuenta por ciento del pase. Las negociaciones entre las autoridades de ambos clubes se profundizarán una vez que asuman la nueva Comisión Directiva del Torito de Mataderos, con Juan Ángel Guerra, en la presidencia. Con respecto a la defensa, los futbolistas que interesan para sumarse al equipo de Costas son Mammana y David Martínez, ambos de River.

