El exabrupto del presidente de Huracán con Diego Martínez tras ser anunciado como nuevo DT de Boca Juniors

David Garzón Contra Diego Martínez

El presidente de Huracán, David Garzón, arremetió contra el saliente entrandor del Globo, Diego Martínez, luego de que desde Boca Juniors anunciaran su inminente acuerdo con la institución xeneize. “Está bien, que vaya adonde quiera. Es real, llama Boca, se mean, se van desesperados y no respetan a un club que les ha dado todo. Y nosotros nos tenemos que hacer valer. Pero bueno, está bien, no pasa nada. Son las reglas del juego”, fue la explosiva declaración del mandatario quemero, en diálogo con Radio La Red.

En la mañana de hoy, la cuenta Boca Fútbol que está ligada oficialmente a la entidad xeneize, informó: “Boca y Diego Martínez llegaron a un acuerdo. El club y el entrenador trabajan en la formalización del contrato”. Esto fue tomado con total sorpresa en Parque Patricios, según lo precisado por Garzón.

“Acá no hay nada acordado, acá en Huracán estamos esperando que (Martínez) se presente, renuncie o se pague lo que se tiene que pagar. ¿Qué tiene que hacer? Pagar lo que le pide Huracán y mandar la renuncia. Hoy se tenía que presentar a hablar en La Quemita para renunciar o lo que sea”, dijo el pope del Globo, que además reveló que fue el propio Diego Martínez el que planificó el inicio de la pretemporada para el miércoles 3 de enero.

Daniel Vega (manager de Huracán), Diego Martínez y David Garzón (presidente del Globo) en la presentación del DT en Parque Patricios

Garzón explicó que en un principio fue él quien tomó contacto con el representante del técnico y luego se comunicaron entre los abogados de las partes: “Nos puentearon desde el primer momento. Estamos cansados, se está haciendo muy largo. Primero dijeron que no habían hablado con nadie, depsués que sí. Tendrían que tener un poquito de respeto con Huracán, como lo tuvimos nosotros con ellos”. Y también arremetió contra Boca: “Que un club anuncie la contratación de un técnico siendo que todavía es de Huracán, es una barbaridad. Por supuesto que me enoja. Es como si yo anunciara que viene Cavani o Chiquito Romero... Armo un quilombo bárbaro”.

¿Cuáles son los pasos a seguir de Huracán? Su presidente detalló que intimarán a Diego Martínez para que se presente en el club, renuncie o pague el resarcimiento pretendido (el adelanto de la firma del contrato más los seis meses de sueldo que le quedaban vigentes en el Globo, que rondarían los 300 mil dólares). “Huracán no va a ceder en nada. Estábamos terminando el año con un técnico y sin comerla ni beberla se fue, no responde... No nos queda otra. Vamos a intimar y haremos todo por la vía legal que corresponde. Con Facundo (Sava) no podemos avanzar ni cerrar nada hasta que esto no esté decidido”, amplió.

Por último, Garzón aseguró que Martínez no volverá a dirigir al club, al menos durante su gestión: “No lo contrataría más, ni loco. Se portaron muy mal. Como técnico, dirigió muy bien y yo hablé muy bien de él. Hizo un gran trabajo, Huracán salió primero en su zona en la Copa de la Liga y había agarrado en una situación incómoda. Se lo reconocí, pero estoy podrido de que no se respete a Huracán. Puede pasar que te empate Platense y perder por penales, pero lo que está pasando, no puede pasar”.