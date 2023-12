El Manchester City de Julián Álvarez buscará la final del Mundial de Clubes ante el Urawa Red Diamonds: hora, TV y formaciones

La vigésima edición del Mundial de Clubes de la FIFA, que será el último con este formato de siete equipos (la próxima edición se trasladará a Estados Unidos y tendrá 32 participantes), ingresó en su etapa final y esta tarde se producirá el estreno del principal candidato a quedarse con el trofeo. El Manchester City de Inglaterra iniciará su camino en el King Abdullah Sports City Stadium ante Urawa Red Diamonds de Japón. Desde las 15, por la plataforma de streaming FIFA+.

Los Ciudadanos, que accedieron a esta competencia por ser los ganadores de la pasada edición de la Champions League, llegan a este encuentro luego de igualar 2-2 el fin de semana ante Crystal Palace como local, lo que los alejó de la cima del torneo local. Con 34 unidades aparecen en el cuarto lugar, a cinco del líder Arsenal.

“Es una competición que nunca hemos ganado, todos estarán ahí. Quiero que los jugadores no estén desesperados por ganar, sino que jueguen dos partidos, ganen el primero y obtengan el crédito para jugar la final. Dos partidos de fútbol, hacer lo que tenemos que hacer”, expresó el director técnico Pep Guardiola en la previa a este compromiso, buscando quitarle algo de presión a sus dirigidos.

El City, que tendrá al argentino Julián Álvarez como principal referencia en ataque, viajó a Arabia Saudita con Kevin De Bruyne y Erling Haaland, pero se estima que ambos no podrán ser de la partida. El belga no juega desde agosto y aún no fue convocado para ningún encuentro, mientras que el goleador se perdió los últimos tres compromisos por una lesión en el pie.

El compromiso también será especial para Pep Guardiola, ya que buscará ser el único director técnico en ganar un Mundial de Clubes en cuatro oportunidades. Actualmente lo ganó en 3 oportunidades (al igual que Carlo Ancelotti), al triunfar con Barcelona en 2009 y 2011 y con Bayern Munich en 2013.

“Estamos aquí para hacer más que simplemente crear recuerdos. Enfrentarse a equipos como Manchester City en un torneo de la FIFA es realmente algo que ocurre una vez en la vida. Y saber que depende de mí sacar algo de esto o quedarme con las manos vacías me da toda la motivación que necesito. Por supuesto, vencer a un equipo como ese es una gran tarea, pero hoy en día podemos darle un juego a cualquiera y creo que este tipo de torneo de muerte súbita nos conviene”, manifestó Ken Iwao, mediocampista de Urawa Red Diamonds.

Los japoneses accedieron a esta instancia luego de vencer al León de México por 1 a 0 gracias a un tanto del neerlandés Alex Schalk en los cuartos de final.

Si los equipos están empatados después de los 90 minutos, se jugarán 30 minutos adicionales. Si la paridad persiste, todo se definirá mediante una tanda de penales. El ganador de este cruce se medirá en la siguiente instancia ante Fluminense de Brasil, equipo que ayer se impuso por 2-0 ante Al Ahly de Egipto.

Probables formaciones:

Urawa Red Diamonds: Shusaku Nishikawa; Takahiro Sekine, Alexander Scholz, Marius Hoibraten, Takahiro Akimoto; Atsuki Ito, Ken Iwao, Tomoaki Okubo, Kaito Yasui y Yoshio Koizumi; José Kanté. DT: Maciej Skorza.

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, Rúben Dias, Nathan Aké, Josko Gvardiol; Rodri, Mateo Kovacic, Bernardo Silva, Phil Foden y Jack Grealish; Julián Álvarez. DT: Pep Guardiola.

Estadio: King Abdullah Sports City Stadium

Árbitro: Mohammed Khaled Al Hoish (Arabia Saudita)

Hora: 15 (hora de Argentina)

Televisación: FIFA+