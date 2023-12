El Manchester City de Julián Álvarez y el Fluminense de Marcelo se miden en la final del Mundial de Clubes: hora, TV y formaciones

Ingleses y brasileños se medirán en la final del Mundial de Clubes

El Manchester City y el Fluminense cumplieron con sus obligaciones y ambos llegaron a la final del Mundial de Clubes que se disputará en el King Abdullah Sports City de la ciudad de Yeda, Arabia Saudita. El conjunto europeo no falló y certificó su clasificación tras imponerse por 0-3 al Urawa Reds japonés en las semifinales, mientras que el brasileño hizo lo propio al superar al Al- Ahly egipcio por 2-0.

Los de Pep Guardiola llegan al partido decisivo después de medirse al equipo nipón, quien le planteó un duelo complicado al inicio, pero que no pudo aguantar con el paso de los minutos. El resultado no reflejó los numerosos problemas que el conjunto inglés tuvo para penetrar la defensa. Una muralla sin apenas fisuras que puso a prueba la paciencia de los de Pep Guardiola, que no dejaron en ningún momento de llevar la pelota de un lado a otro del campo en busca de la más mínima grieta en la última línea japonesa.

Con el correr de los minutos, sin embargo, el Urawa Reds comenzó a acumular fallos y desatenciones que permitieron a los citizens poner por primera vez realmente a prueba al guardameta japonés. A los 46 minutos un gol en propia puerta de Marius Hoibraten iba a terminar con el cero y que obligó al equipo asiático a salir del fondo para buscar el empate. Los espacios aparecieron y el City pudo trabajar con más facilidad en ofensiva al punto de ampliar la ventaja con un tanto del croata Mateo Kovacic (52′) y el portugués Bernardo Silva (59′).

Los brasileños, con el ex Real Madrid Marcelo como referente del plantel, hicieron lo propio en esa instancia al superar al Al-Ahly por 2-0 con un tanto de John Arias de penal a los 70 y otro de la joven estrella John Kennedy a los 90. Esta victoria le permitirá al ex lateral merengue ir por su quinto título de campeón del mundo de clubes tras haber cosechado cuatro en su paso por la entidad de Madrid. Guardiola, en tanto, irá por el cuarto, después de conseguir los propios con el Barcelona (dos) y el Bayern Munich.

“Bueno, es escuela brasileña el Fluminense. Juegan muy bien con el balón, tienen mucha calidad. El fútbol de Diniz es bueno, Brasil siempre es Brasil. Tengo aquí a Ederson, que me va a hablar de Diniz, de sus ideas, aunque al final los jugadores son los que van a hacer la diferencia”, sentenció Pep.

Con esta final, el campeonón de la Champions League y el de la Copa Libertadores volverán a verse las caras en una instancia decisiva desde el inicio del actual formato del Mundial de Clubes en 2005. La última vez fue en 2021 cuando Chelsea superó a Palmeiras por 2 a 1.

Al mismo tiempo, el vencedor en esta edición se coronará por primera vez en el torneo. Si Manchester City triunfa, será la cuarta ocasión en que un equipo inglés se alza con el trofeo, uniéndose a los logros previos de Manchester United en 2008, Liverpool en 2019 y Chelsea en 2021. Del otro lado, si Fluminense logra la victoria, Brasil también alcanzará su cuarta conquista en este certamen gracias a las victorias anteriores de São Paulo en 2005, Internacional en 2006 y Corinthians en 2012.

Para ésta cita, el técnico español no podrá contar con Erling Haaland, Kevin de Bruyne y Jeremy Doku, ya que según las reglas del torneo, solo los 23 jugadores inscritos en la semifinal pueden participar en la final. Los belgas fueron descartados de antemano, pero el noruego no causó baja hasta última hora, cuando se decidió que la lesión que sufre en el pie y que le ha hecho perderse los últimos tres partidos del equipo aún no le tiene listo para competir.

Posibles formaciones

Manchester City: Ederson; Kyle Walker, Rúben Dias, Nathan Aké, Josko Gvardiol; Rodri, Mateo Kovacic, Bernardo Silva, Phil Foden y Jack Grealish; Julián Álvarez.

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Nino, Felipe Melo, Marcelo; André, Mattheus Martinelli; Jhon Arias, Paulo Henrique Ganso, John Kennedy; Germán Cano.

HORA:

12.00 Ciudad de México.

13.00 Perú, Colombia, Ecuador y Miami (Estados Unidos).

14.00 Bolivia y Venezuela.

15.00 Argentina, Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil.

TV: FIFA + (Streaming)