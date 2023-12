El futbolista brasileño Hulk anunció que será padre por segunda vez con la sobrina de su ex esposa

El delantero de Atletico Mineiro Hulk, con el trofeo de la Supercopa de Brasil (REUTERS/Adriano Machado)

El brasileño Givanildo Vieira De Souza, popularmente conocido como Hulk en el mundo del fútbol, realizó un anuncio especial en las redes sociales que asombró a sus seguidores. El delantero de 37 años que milita en el Atlético Mineiro confirmó que será padre por quinta vez, pero lo especial de la noticia es que será su segundo hijo con su nueva pareja, Camila Angelo, la sobrina “preferida” de su ex esposa.

El futbolista, quien tuvo un paso por la selección brasileña, el Porto y Zenit de San Petersburgo, entre otros clubes de Japón y China, comunicó que está en la dulce espera con su actual esposa y causó un gran impacto en las redes sociales. “Sólo paso a agradecerles por los innumerables mensajes que he estado recibiendo respecto al tema del embarazo de mi esposa. Otro hijo más, otra bendición que Dios me dio. Estoy muy agradecido con Dios. No fue una novedad para mi familia, para las personas más cercanas a mí”, expresó Hulk en un video publicado el domingo.

El delantero, que se destaca por un tener potentes cualidades físicas, aún no reveló el sexo de su nuevo hijo, pero explicó que lo anunciará en los próximos días. “Mi esposa y yo estamos viviendo esto desde hace unos meses, con familiares y amigos cercanos. Decidimos no publicarlo antes porque, al final, fue una decisión nuestra. Pronto estaremos compartiendo aquí con ustedes cuál será el sexo de nuestro próximo bebé. Pero lo más importante es que venga lleno de salud para hacernos felices, más aún a mi familia que es tan bendecida por Dios”, continuó.

“Mis hijos no lo sabían nada hasta entonces. Acepté hablar con ellos sólo a partir del día 16, cuando los llevé a para pasar las vacaciones conmigo. Cuando llegaron a casa, me reuní con ellos y les conté la noticia. Ellos estaban muy felices”, finalizó Hulk, quien en abril de 2023 tuvo a su cuarta hija (Zaya, nacida en los Estados Unidos), la primera de su matrimonio con Camila Angelo. El delantero del Mineiro es padre de Ian (13 años), Tiago (11) y Alice (9), producto de su relación anterior con Iran Angelo, la tía de Camila.

El futbolista brasileño Hulk con su nueva esposa, Camila Angelo, la sobrina de su ex pareja (Instagram @hulkparaiba)

En marzo de 2020, Hulk fue protagonista en las revistas del corazón cuando sorprendió al casarse con Camila Angelo, quien era la sobrina preferida de su ex mujer Iran, a tan solo siete meses de separarse. Algunos medios especularon con que este casamiento se debió a que su pareja necesitaba los papeles para convivir con él en China, cuando jugaba para el Shanghai Port. El escándalo por la decisión del futbolista de cortar la relación con Iran para contraer matrimonio con Camila generó un escándalo en Brasil.

La historia de un “amor prohibido”, como lo catalogaron algunos medios brasileños fue tapa de los portales de espectáculos. “Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí”, fueron las palabras de Iran, la ex esposa de Hulk, al enterarse de la relación entre él y su sobrina.

Ambas tenían una relación casi de madre e hija y eso fue lo que más dolor provocó en Iran Ângelo. “Le di todo a esta chica desde que vino al mundo. Sacrifiqué mis sueños tantas veces para hacer sus sueños realidad. Y aquí no estoy hablando solo de bienes materiales, porque estos son fáciles de dar cuando tienes dinero, pero amor, cariño, atención, respeto... Todo”, explicó sobre el vínculo que tenían.