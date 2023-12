Revelaron los detalles del secuestro al ídolo de Corinthians Marcelinho Carioca: el espectacular operativo para liberarlo y la hipótesis descartada

El exfutbolista brasileño Marcelinho Carioca fue rescatado este lunes (EFE)

Este lunes los principales canales y portales de noticias brasileños realizaron una cobertura minuto a minuto sobre lo que resultó ser un caso policial que mantuvo en vilo a gran parte de la población después de que se conociera la noticia de que el ex futbolista Marcelinho Carioca había sido secuestrado tras salir de un recital con su supuesta amante.

El caso estalló cuando se viralizó un video suyo, en donde se lo ve golpeado y maniatado, en el que admite haber tenido una cita con una mujer casada: “Estaba en un show de samba y de ahí salí con una mujer que está casada, como he sabido después, y el marido me pegó, me secuestró y me llevó”. Junto a él está la mujer en cuestión, quien agrega: “Confirmo todo lo que ha dicho, estoy casada y mi esposo le secuestró y lo mantuvo en cautiverio”.

Pero, después de que la Policía de San Pablo pudiera dar con los delincuentes y rescatara al ex jugador de Flamengo, Corinthians y la selección brasileña, la investigación ha permitido aclarar algunas dudas sobre el caso que a cada hora suma nuevos capítulos.

El sitio brasileño UOL Sporte realizó un punteo clave sobre la información que hay en torno al secuestro que tiene cinco detenidos (tres mujeres y dos hombres) además de dos menores, uno que fue liberado y otro que está bajo investigación.

En conferencia de prensa, Marcelinho se mostró agradecido por el trabajo de los agentes de seguridad y desmintió haber tenido un amorío con una mujer casada, al tiempo que también negó que fuera el marido de ella quien lo tenía privado de su libertad: “Si te apuntan con un arma a la cabeza y la persona te obliga a hablar, ¿qué haces? Me obligaron a decir eso”.

A su vez, Fabio Nelson, uno de los responsables de la división antisecuestros del Departamento de Sao Paulo, confirmó que está descartada la teoría de que haya sido el marido de la mujer quien que ordenó la acción. Incluso, sostuvo que el ex jugador de 52 años fue una víctima al azar.

Fotografía de archivo sin fecha del jugador brasileño Marcelinho con su compatriota Roberto Carlos (EFE)

Marcelinho había asistido el sábado por la noche a ver el show de Thiaguinho en el Estadio Neo Química Arena. Según su testimonio, al volver, recibió un culatazo y quedó inconsciente. “Me golpearon en la cabeza y luego no vi nada más. Cuando subí al auto, me taparon la cabeza”, comentó ante la prensa. Fue entonces secuestrado junto a su amiga: “Querían dinero y me llevaron. No me preocupaba el dinero, sino mi vida y la de ella. Encapuchado, no ves nada, sólo oyes”.

Los secuestradores le pidieron cerca de 40 mil reales para su liberación y esta suma les fue transferida entre domingo y lunes. Pero, los ladrones querían más dinero aún y se comunicaron también con el agente del ex futbolista, haciéndose pasar por el ex jugador y solicitando una transferencia de 200 mil reales, algo que le llamó la atención al representante.

Al mismo tiempo, agentes de la Policía Militar encontraron el coche abandonado de Marcelinho y por la patente descubrieron que no era un vehículo de esa región, por lo que iniciaron la investigación. Así fue que algunos de sus seres queridos revelaron que no sabían nada de él desde el sábado por la noche.

Un llamado anónimo a emergencias fue clave para dar con el paradero del ex deportista. La persona que se comunicó dio la dirección exacta de dónde se encontraba secuestrado y allí arribó la policía con un despliegue de película: “El helicóptero llegó y lo descubrieron todo. Los escuché (a los secuestradores) decir: “‘Se cayó la casa, se cayó la casa, hay que soltarlo, llevar a un menor a manejar y tirarlo a otro lado’”, reveló Marcelinho.

Los agentes trabajaron de forma rápida y pudieron liberar al ex futbolista y su amiga, al tiempo que apresaron a los responsables. Las autoridades han insistido que se trató de un secuestro al azar.