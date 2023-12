El gesto de Lionel Messi con los niños y vecinos de Rosario: la reacción de Antonela Roccuzzo que fue viral

Lionel Messi firmó autógrafos a los chicos en Funes

Lionel Messi y su familia llegaron ayer a Rosario y disfrutan de las vacaciones con sus seres queridos en su casa de un barrio privado en Funes. Aunque el mejor futbolista del planeta no puede desconectarse de la gente y con su habitual amabilidad volvió a sorprender a quienes los buscan por una foto, un autógrafo o un saludo. Este lunes se vio el enésimo capítulo del idilio popular por el crack de 36 años, que otra vez se mostró predispuesto para poder acceder al requerimiento de los fanáticos y fue captado en un video que se hizo viral.

Un grupo de niños averiguó cuál es la casa de Leo y fueron a golpearle la puerta. Messi los atendió y les cumplió el sueño a los chicos que no pudieron creer lo que vivieron al poder inmortalizar el momento con el capitán de la selección argentina. Los pequeños se mostraron con camisetas de Newell’s, la Selección y River Plate, ante una sonriente Antonela Roccuzzo, que compartió con alegría el momento junto a su esposo, dispuesta a abrir las puertas de s hogar.

Leo suele brindarse con sus vecinos y cada vez que retorna lo van a buscar para poder llevarse un recuerdo junto a él y las fotos son la mayor demanda, a las cual Messi responde sin problemas. El ámbito informal y en un contexto de descanso, sin presiones ni horarios, facilitan también esta química con el público. Estas historias que marcan a la gente por poder conocer a su ídolo se dieron en el marco del primer aniversario de la conquista del Mundial Qatar 2022 y este lunes la Pulga evocó ese hito en sus redes sociales.

Leo sonríe junto a la mujer que pudo inmortalizar un momento junto al mejor futbolista del planeta (@M30Xtra)

Después de conseguir la tercera estrella, La Pulga también regresó a Funes y en esa oportunidad se trasladó en helicóptero luego multitudinario recibimiento del aquel 20 de diciembre, cuando cinco millones de personas invadieron las calles, avenidas y autopistas para poder recibir a los campeones del mundo. Más tarde Leo se trasladó a sus pagos y una vez que aterrizó se brindó con sus vecinos.

Leo se quedará en el país hasta los primeros días de enero y luego volverá a los Estados Unidos para arrancar con la pretemporada en el Inter Miami. El objetivo de Messi será poder liderar al plantel que dirige Gerardo Martino para que pueda conseguir su primer título en la Major League Soccer (MLS). Esta temporada no pudieron conseguirlo porque el delantero llegó con la fase regular muy avanzada y, si bien ayudó a que el equipo pudiese lograr algunas victorias, no pudio salir del fondo de la tabla en la Conferencia Este. De todos modos, su impacto resultó inmediato, por expectativas generadas y desde lo deportivo: la escuadra rosa obtuvo la Leagues Cup, primer trofeo de su historia, y llegó al a definición de la US Open Cup.

La agenda marca que el primer partido de 2024 para Messi será el 19 de enero ante la selección de El Salvador, de visitante, en el Estadio Cuscatlán de San Salvador. Luego volverá a viajar en una gira por Arabia Saudita para jugar contra el Al Hilal (29/01), en el Kingdom Arena Stadium, Riyadh. Tres días más tarde el astro se reencontrará con Cristiano Ronaldo, ya que las Garzas jugarán contra el Al Nassr, en el Kingdom Arena Stadium, Riyadh. En tanto que el 15 de febrero Leo tendrá un encuentro muy especial ya que jugarán contra Newell’s en el DRV PNK Stadium, en Miami.